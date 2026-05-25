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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 24 de mayo

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 24 de mayo han sido los siguientes:

2 - 1 - 1 - X - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 2 - 1 - 1. Pleno al quince: M2.

Con una recaudación de 3.980.005,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 106.764,00 euros: ha habido 55 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.067,64 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 0 BOTE
13 aciertos 29 10.293,12
12 aciertos 421 709,03
11 aciertos 4.560 65,46
10 aciertos 30.540 11,73

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 BETIS 2 LEVANTE 1 21

2 CELTA 1 SEVILLA 0 10

3 MALLORCA 3 OVIEDO 0 M0

4 VILLARREAL 5 AT. MADRID 1 M1

5 VALENCIA 3 BARCELONA 1 M1

6 REAL MADRID 4 ATHLETIC CLUB 2 M2

La recaudación fue de 193.430 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 375.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 2 8.704,35
4 aciertos 86 179,93
3 aciertos 1.475 10,49
2 aciertos 13.635 2,84

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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