Quiniela y Quinigol del domingo 24 de mayo

Los resultados de la Quiniela del domingo 24 de mayo han sido los siguientes:

2 - 1 - 1 - X - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 2 - 1 - 1. Pleno al quince: M2.

Con una recaudación de 3.980.005,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 106.764,00 euros: ha habido 55 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.067,64 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 0 BOTE 13 aciertos 29 10.293,12 12 aciertos 421 709,03 11 aciertos 4.560 65,46 10 aciertos 30.540 11,73