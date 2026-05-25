Quiniela y Quinigol del domingo 24 de mayo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 24 de mayo han sido los siguientes:
2 - 1 - 1 - X - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 2 - 1 - 1. Pleno al quince: M2.
Con una recaudación de 3.980.005,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 106.764,00 euros: ha habido 55 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.067,64 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|0
|BOTE
|13 aciertos
|29
|10.293,12
|12 aciertos
|421
|709,03
|11 aciertos
|4.560
|65,46
|10 aciertos
|30.540
|11,73
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 BETIS 2 LEVANTE 1 21
2 CELTA 1 SEVILLA 0 10
3 MALLORCA 3 OVIEDO 0 M0
4 VILLARREAL 5 AT. MADRID 1 M1
5 VALENCIA 3 BARCELONA 1 M1
6 REAL MADRID 4 ATHLETIC CLUB 2 M2
La recaudación fue de 193.430 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 375.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|2
|8.704,35
|4 aciertos
|86
|179,93
|3 aciertos
|1.475
|10,49
|2 aciertos
|13.635
|2,84
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.