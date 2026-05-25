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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 24 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: 24/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva del 24/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 24 de mayo fue la siguiente:

17 - 4 - 52 - 41 - 38. Número clave (reintegro): 8.

Con una recaudación de 3.757.444,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 8.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 1 168.285,89
3ª (4+1) 16 1.912,34
4ª (4+0) 147 242,84
5ª (3+1) 814 50,12
6ª (3+0) 7.145 18,56
7ª (2+1) 13.503 7,55
8ª (2+0) 118.085 3,00
Reintegro (0+1) 253.759 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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