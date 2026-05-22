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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 21 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 21/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 21/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 21 de mayo fue la siguiente:

14 - 46 - 3 - 24 - 28 - 37 Complementario: 16. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.188.636 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 135.159,64
Tercera (5) 57 1.185,61
Cuarta (4) 4.260
 23,80
Quinta (3) 77.272 4,00
Reintegro 437.876 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

33 - 9 - 12 - 49 - 37 - 18. Complementario: 31. Reintegro: 3. Joker: 7680567

Con una recaudación de 10.002.259 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 3.700.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 4 46.251,01
3ª categoría (5) 210 1.615,11
4ª categoría (4) 9.980
 49,43
5ª categoría (3) 177.202 8,00
Reintegro 1.020.678
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 7680567 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 768056-/ -680567 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 76805-- / --80567 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 7680--- / ---0567 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 768---- / ----567 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 76----- / -----67 5,00
7ª (primera o última cifra) 7------ / ------7 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 45780.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 38140.

Los reintegros correspondieron al 0, 3 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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