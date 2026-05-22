Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 21 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 21 de mayo fue la siguiente:

14 - 46 - 3 - 24 - 28 - 37 Complementario: 16. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.188.636 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 135.159,64 Tercera (5) 57 1.185,61 Cuarta (4) 4.260

23,80 Quinta (3) 77.272 4,00 Reintegro 437.876 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 33 - 9 - 12 - 49 - 37 - 18. Complementario: 31. Reintegro: 3. Joker: 7680567 Con una recaudación de 10.002.259 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 3.700.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 4 46.251,01 3ª categoría (5) 210 1.615,11 4ª categoría (4) 9.980

49,43 5ª categoría (3) 177.202 8,00 Reintegro 1.020.678

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 7680567 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 768056-/ -680567 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 76805-- / --80567 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 7680--- / ---0567 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 768---- / ----567 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 76----- / -----67 5,00 7ª (primera o última cifra) 7------ / ------7 1,00