Sorteo de la BonoLoto del miércoles 20 de mayo
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 20 de mayo fue la siguiente:
43 - 31 - 14 - 8 - 7 - 28. Complementario: 20. Reintegro: 7.
Con una recaudación de 2.325.603 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|2
|190.147,47
|Segunda (5 + complementario)
|2
|69.144,54
|Tercera (5)
|106
|652,31
|Cuarta (4)
| 4.895
|21,19
|Quinta (3)
|88.769
|4,00
|Reintegro
|462.726
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
