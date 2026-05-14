Sorteo de la BonoLoto del miércoles 13 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 13 de mayo fue la siguiente:

18 - 46 - 2 - 44 - 23 - 9. Complementario: 15. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.546.826 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 52.254,65 Tercera (5) 97 808,06 Cuarta (4) 4.983

23,59 Quinta (3) 90.563 4,00 Reintegro 512.619 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.