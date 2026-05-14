Sorteo de la BonoLoto del miércoles 13 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 13 de mayo fue la siguiente:
18 - 46 - 2 - 44 - 23 - 9. Complementario: 15. Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.546.826 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|52.254,65
|Tercera (5)
|97
|808,06
|Cuarta (4)
| 4.983
|23,59
|Quinta (3)
|90.563
|4,00
|Reintegro
|512.619
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.