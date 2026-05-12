Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 11 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 11 de mayo fue la siguiente:

13 - 8 - 40 - 48 - 6 - 9. Complementario: 36 Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.549.490,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Lloret de Mar (Girona).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

2.004.089,94 Segunda (5 + complementario) 2 77.075,48 Tercera (5) 88

875,86

Cuarta (4) 5.022 23,02 Quinta (3) 94.129 4,00 Reintegro 513.149 0,50