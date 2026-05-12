Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 11 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 11 de mayo fue la siguiente:
13 - 8 - 40 - 48 - 6 - 9. Complementario: 36 Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.549.490,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Lloret de Mar (Girona).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|2.004.089,94
|Segunda (5 + complementario)
|2
|77.075,48
|Tercera (5)
| 88
| 875,86
|Cuarta (4)
|5.022
|23,02
|Quinta (3)
|94.129
|4,00
|Reintegro
|513.149
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
22 - 41 - 6 - 34 - 16 - 32. Complementario: 30. Reintegro: 3. Joker: 2342391
Con una recaudación de 6.537.956 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 21.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 63.300,81
|3ª categoría (5)
|98
|2.368,40
|4ª categoría (4)
|5.101
|66,18
|5ª categoría (30)
|97.404
|8,00
|Reintegro
|668.920
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|2342391
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|234239-/ -342391
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|23423-- / --42391
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|2342--- / ---2391
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|234---- / ----391
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|23----- / -----91
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|2------ / ------1
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.