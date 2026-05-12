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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 11 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 11/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 11/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 11 de mayo fue la siguiente:

13 - 8 - 40 - 48 - 6 - 9. Complementario: 36 Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.549.490,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Lloret de Mar (Girona).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 2.004.089,94
Segunda (5 + complementario) 2 77.075,48
Tercera (5) 88
 875,86
Cuarta (4) 5.022 23,02
Quinta (3) 94.129 4,00
Reintegro 513.149 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

22 - 41 - 6 - 34 - 16 - 32. Complementario: 30. Reintegro: 3. Joker: 2342391

Con una recaudación de 6.537.956 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 21.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 2 63.300,81
3ª categoría (5) 98 2.368,40
4ª categoría (4) 5.101 66,18
5ª categoría (30) 97.404 8,00
Reintegro 668.920 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2342391 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 234239-/ -342391 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 23423-- / --42391 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2342--- / ---2391 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 234---- / ----391 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 23----- / -----91 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------1 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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