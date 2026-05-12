Quiniela y Quinigol del domingo 10 de mayo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 10 de mayo han sido los siguientes:
X - 1 - 2 - X - X - 2 - X - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 20.
Con una recaudación de 3.682.953,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.892 euros: ha habido 12 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 4.807,55 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|0
|BOTE
|13 aciertos
|13
|21.247,81
|12 aciertos
|222
|1.244,24
|11 aciertos
|2.559
|107,94
|10 aciertos
|17.325
|19,13
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 ELCHE 1 ALAVÉS 1 11
2 SEVILLA 2 ESPANYOL 1 21
3 AT. MADRID 0 CELTA 1 01
4 REAL SOCIEDAD 2 BETIS 2 22
5 ATHLETIC CLUB 0 VALENCIA 1 01
6 BARCELONA 2 REAL MADRID 0 20
La recaudación fue de 164.334 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 325.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|3
|4.930,02
|4 aciertos
|69
|190,53
|3 aciertos
|1.860
|7,07
|2 aciertos
|16.665
|1,97
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.