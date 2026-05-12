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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 10 de mayo

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 10 de mayo han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - X - X - 2 - X - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 20.

Con una recaudación de 3.682.953,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.892 euros: ha habido 12 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 4.807,55 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 0 BOTE
13 aciertos 13 21.247,81
12 aciertos 222 1.244,24
11 aciertos 2.559 107,94
10 aciertos 17.325 19,13

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 ELCHE 1 ALAVÉS 1 11

2 SEVILLA 2 ESPANYOL 1 21

3 AT. MADRID 0 CELTA 1 01

4 REAL SOCIEDAD 2 BETIS 2 22

5 ATHLETIC CLUB 0 VALENCIA 1 01

6 BARCELONA 2 REAL MADRID 0 20

La recaudación fue de 164.334 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 325.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 3 4.930,02
4 aciertos 69 190,53
3 aciertos 1.860 7,07
2 aciertos 16.665 1,97

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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