Quiniela y Quinigol del domingo 10 de mayo

Los resultados de la Quiniela del domingo 10 de mayo han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - X - X - 2 - X - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 20.

Con una recaudación de 3.682.953,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.892 euros: ha habido 12 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 4.807,55 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 0 BOTE 13 aciertos 13 21.247,81 12 aciertos 222 1.244,24 11 aciertos 2.559 107,94 10 aciertos 17.325 19,13