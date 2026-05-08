Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 7 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 7 de mayo fue la siguiente:

16 - 22 - 11 - 13 - 21 - 45 Complementario: 41. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.234.319 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 132.057,51 Tercera (5) 85 776,81 Cuarta (4) 4.643

21,33 Quinta (3) 86.289 4,00 Reintegro 446.608 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 48 - 7 - 6 - 1 - 25 - 13. Complementario: 5. Reintegro: 5. Joker: 6842292 Con una recaudación de 11.346.662 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 18.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.076.045,06 2º categoría (5+Complemetario) 13 13.422,60 3ª categoría (5) 401 797,77 4ª categoría (4) 17.465

26,64 5ª categoría (3) 274.721 8,00 Reintegro 1.293.961

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6842292 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 684229-/ -842292 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 68422-- / --42292 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6842--- / ---2292 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 684---- / ----292 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 68----- / -----92 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------2 1,00