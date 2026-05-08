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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 7 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 07/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 07/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 7 de mayo fue la siguiente:

16 - 22 - 11 - 13 - 21 - 45 Complementario: 41. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.234.319 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 132.057,51
Tercera (5) 85 776,81
Cuarta (4) 4.643
 21,33
Quinta (3) 86.289 4,00
Reintegro 446.608 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

48 - 7 - 6 - 1 - 25 - 13. Complementario: 5. Reintegro: 5. Joker: 6842292

Con una recaudación de 11.346.662 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 18.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 1.076.045,06
2º categoría (5+Complemetario) 13 13.422,60
3ª categoría (5) 401 797,77
4ª categoría (4) 17.465
 26,64
5ª categoría (3) 274.721 8,00
Reintegro 1.293.961
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 6842292 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 684229-/ -842292 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 68422-- / --42292 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 6842--- / ---2292 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 684---- / ----292 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 68----- / -----92 5,00
7ª (primera o última cifra) 6------ / ------2 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 36642.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 42973.

Los reintegros correspondieron al 0, 2 y 4.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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