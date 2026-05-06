Visita a RTVE Sant Cugat y calçotada 2026

La primera salida del 2026 es muy especial ya que la Dirección de RTVE Catalunya nos ha organizado una visita al Centro de Producción de Programas de Sant Cugat.

Visita RTVE Sant Cugat

Nuestros compañeros “en activo” nos han acompañado y realizado las espléndidas explicaciones en primer lugar recorriendo el Museo de RTVE. En estos últimos años y gracias a las aportaciones de otros compañeros e instituciones, se ha multiplicado tanto en espacio como en la calidad de información y material, así como la clasificación tanto cronológica como por las diversas áreas de profesiones que intervienen en la Radio y la Televisión. Agradecemos al compañero Nico sus desvelos y el trabajo realizado en este museo único y tan exhaustivo que él coordina.

Siguiendo el periplo por las instalaciones, visitamos la redacción de Teledeporte y los platós, así como los controles de producción, incluso viendo en directo las señales provenientes de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán (Italia).

Visitamos también la redacción de noticias y los departamentos de programas, en plena efervescencia ya que además de en La 1 y Canal 24h., se une también La 2Cat para Catalunya.

Como broche de oro, visitamos el nuevo plató del programa Saber y Ganar en el que se estaba a punto de empezar a grabar, con la sorpresa de la presencia de nuestro compañero Jordi Hurtado con el que podemos hablar de su amplia experiencia y hacernos una foto de grupo.

Foto de grupo

Después de esta emotiva visita, solo nos queda la esperada “calçotada” que esta vez realizamos en la afamada Masía “Can Cortés” en pleno Parque Natural de Collserola, cerca del Tibidabo y con magníficas vistas hacia el Vallés Occidental con Terrassa, Sabadell, Sant Cugat… a nuestros pies y al fondo las montañas de Montserrat y Sant Llorenç de Munt. A la degustación de los calçots, la parrillada de carnes y postres, nos ha acompañado el director de RTVE en Catalunya D. Esteve Crespo disfrutando de esta fiesta tradicional y compartiendo con nosotros multitud de anécdotas profesionales.