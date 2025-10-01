Y llegó el verano

Y con el verano llegó también la ya tradicional celebración de fin de temporada, en un martes soleado y caluroso.

Como siempre, en la planta 19 del Novotel Barcelona City, nos esperaba el suculento y variado aperitivo, acompañado de los saludos y abrazos de reencuentro de los compañeros y amigos.

Ya en el comedor, recibimos la bienvenida de Fernando del Collado que pasó a recordarnos las actividades del último semestre, incluyendo la anécdota o mejor el “incidente” del día del “apagón” que sorprendió en el tren, en la estación de Tafalla, a un buen grupo de veteranos que viajaban con destino a León. Eran las 12:38 de la mañana… y el viaje no pudo reanudarse hasta las 05:00 de la madrugada.

Irene Mir intervino entonces, para evocar un entrañable recuerdo a los compañeros que nos han dejado en la primera mitad del año: Pilar Gabernet Pérez, Antonio Romero Fournier, Mary Campillo Andújar, Francisco Claret Fusté y Antoñita Ger García.

Y llegó el momento del Torneo de Dominó que este año ha organizado brillantemente Francisco Durán, con la estimable ayuda de Margarita Roca, y cuyo desarrollo ha sido muy del agrado de todos los participantes, que ya estamos esperando la convocatoria del próximo. Se procedió a la entrega de los trofeos, primero a los subcampeones Consuelo Cáceres y Vicente Martínez, a quienes hizo entrega Pere Buhigas, director de Radio 4. Y acto seguido, a los Campeones Manuel Moralejo y Francisco Durán, que recibieron su trofeo de manos de Esteve Crespo, director de RTVE Catalunya.

Se sirvió la comida, y a los postres, Julio Herrero agradeció la presencia de todos y dio paso a Esteve Crespo, quien una vez más habló del devenir de nuestra casa, a lo largo de tantos años de actividad, superando retos y adaptándose a las exigencias técnicas y artísticas de nuestros tiempos. A continuación, Pere Buhigas, nos adelantó la próxima celebración del 50 aniversario de Radio 4, solicitando a los veteranos de nuestra Asociación que aporten todo aquello que consideren históricamente interesante y destacado para complementar tan importante efemérides. El último turno de palabra corrió a cargo de Oriol Nolis, quien nos anunció oficialmente, como director de la puesta en marcha del nuevo canal de televisión “Cat-2” totalmente en lengua catalana, cuya inauguración está prevista para el 11 de septiembre.

El brindis final, deseándonos un feliz verano, cerró un acto pleno de recuerdos y emociones.

1 Nuestro querido compañero Miguel Rey ha fallecido el día 8 de este mes de septiembre. Descanse en paz.