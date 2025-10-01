Fernando Botero, un artista de peso

El día 29 de mayo, cercano al encuentro de Fin de Temporada, los Veteranos nos citamos en el Palau Martorell del Carrer Ample para contemplar la mayor exposición dedicada a Fernando Botero con más de 110 obras procedentes de colecciones privadas. Fernando Botero está considerado uno de los artistas más importantes del Siglo XX, que ya forma parte de la historia del Arte. Su propuesta, creativa y novedosa, a través de un lenguaje de volúmenes monumentales y brillante color, dio lugar a un estilo propio, el “boterismo”.

Durante el recorrido pudimos admirar sus series icónicas con temas clásicos, como los dedicados a Religión, Latinoamérica, Circo, Mitología, Naturaleza Muerta y sus versiones de las obras clásicas de la historia; y también dos obras excepcionales: “Las Meninas” de Velázquez y “Homenaje a Mantegna”, un préstamo procedente de una colección privada de Estados Unidos. Asombrados y admirados, finalizamos la visita y a través de un agradable paseo que comenzó en el Carrer Ample, cruzando la encantadora plaza del Duc de Medinaceli y siguiendo por el Carrer d´Anselm Clavé, llegamos al final de la Rambla de Santa Mónica frente al monumento a Cristóbal Colón. Cruzamos el paseo, casi sin percatarnos de que allí existe algo que en su día pretendió ser un monumento a Mary Santpere.

Finalmente recalamos en las Reials Drassanes y en su restaurante disfrutamos de un espléndido menú compuesto de sabrosas viandas de temporada.

Fue una jornada de intenso compañerismo. ¡Seguiremos!