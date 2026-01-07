LEONARDO versus MICHELANGELO

En la primera salida del nuevo curso, los veteranos de RTVE Catalunya realizan una visita al Centro de Artes Digitales IDEAL para disfrutar de una experiencia mediante diversas técnicas como la realidad virtual, la proyección 360º, y circular dentro de entornos digitales inmersivos.

En esta experiencia, no solo se es observador estático de una exposición sino que se pasa por ocho salas diferentes, donde diversos entornos nos van descubriendo las obras y el contexto histórico en el que convivieron durante unos años dos genios como Leonardo da Vinci (1452–1519) y Michelangelo Buonarroti (1475–1564), máximos representantes del Renacimiento italiano, artistas multidisciplinares que realizaron obra en arquitectura, pintura y escultura.

Leonardo vs Michelangelo

Debido a su diferente concepción humanística, Leonardo más enigmático y con una visión aristotélica y Michelangelo intensamente majestuoso con una visión platónica, diferían en todo, en temperamento e intelectualmente, existiendo entre ellos el mayor desdén. Durante el recorrido por estas ocho salas, vamos viendo en forma de discusión entre ellos las profundas discrepancias en la manera de vivir y entender la forma de plasmar sus ideas en cualquiera de las artes que acometen.

Las nuevas tecnologías digitales nos introducen prácticamente y desde los ángulos más impresionantes en las obras cumbre de estos artistas. Esta información que vamos asimilando sirve a modo de juego, para que, mediante una votación virtual, demos la opinión sobre nuestra preferencia por uno u otro. Al acabar el recorrido, los guías del centro nos reúnen y se desvela la opinión mayoritaria del grupo de visitantes.

Terminada la visita nos encaminamos paseando por el barrio hasta la Rambla del Poble Nou, donde el ya conocido restaurante “Alta Galicia” nos espera con un buen menú para digerir la cultura adquirida.