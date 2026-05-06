Viaje cultural a Orense

En esta ocasión, los veteranos de RTVE de Catalunya, nos dirigimos a Galicia para realizar un viaje cultural por las tierras de Ourense, organizado por el Imserso.

Llegamos a Ourense a media mañana y después de aposentarnos en el hotel y comer lacón con grelos, nos da tiempo para realizar una visita a Monforte de Lemos que aunque está en la provincia de Lugo, es la capital de la Ribeira Sacra que comparte la zona con Ourense.

Puente Viejo del Rio Cabe en Monforte de Lemos

Recorremos las calles y monumentos de la ciudad, en el promontorio está el conjunto histórico del monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los condes de Lemos que actualmente forman parte del Parador de Turismo. La gran torre del homenaje de 30 metros de altura y la muralla fueron destruidas durante la Revuelta Irmandiña pero pronto el Conde de Lemos en vez de ahorcar a los rebeldes, los condenó a reconstruir todo lo destruido. Otra edificación espectacular es el Colegio de Nuestra señora de la Antigua de estilo herreriano, conocido como el Escorial Gallego.

Monasterio de Santa Maria de Oseira, San Cristobal de Cea

El segundo día nos lleva a San Cristóbal de Cea donde visitamos el monasterio de Santa María la Real de Oseira, desde el siglo XII de la orden cisterciense, con sus tres claustros, la iglesia y los recintos monacales como la excepcional sala capitular con cuatro columnas torsionadas y estriadas con molduras retorcidas y decoraciones florales. Las fuentes de los claustros son copias ya que los originales fueron trasladadas a plazas de Ourense capital.

En Carballiño, llamada la capital del pulpo a feira, a la que hacemos honor degustando el maravilloso cefalópodo regado con el excelente Ribeiro, visitamos el templo de la Vera Cruz realizado en el siglo XX con reminiscencias de las obras de Gaudí y paseamos por el parque que rodea el rio Arenteiro

Por la tarde visitamos Allariz, declarado Conjunto Histórico Artístico, junto al rio Arnoia y el paisaje fluvial que lo bordea. Recorremos sus calles de estilo medieval perfectamente restauradas encontrándonos con diversas capillas en su trazado.

El tercer día visitamos Ourense capital conocida como la ciudad de Las Burgas con multitud de fuentes termales que ya habían empezado a usar los romanos que le dieron el nombre de Auria por las ricas explotaciones de oro que había en los alrededores. Visitamos la catedral de San Martín con su pórtico del Paraíso policromado siguiendo la influencia y las pautas del Maestro Mateo que realizó el pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. El rio Miño y los afluentes Barbaña y Lonia atraviesan la ciudad y los puentes Viejo o Medieval, el del Milenio, el Nuevo, el Novísimo, viaductos y pasarelas los cruzan y unen las dos riberas facilitando el crecimiento de la ciudad. El casco antiguo destaca por el singular trazado de sus calles y plazas así como por los edificios antiguos y señoriales, amén de varias iglesias de estilos diversos.

Por la tarde realizamos un crucero fluvial por los cañones del rio Sil que nos lleva entre las pendientes de estas gargantas con robles, castaños, alcornoques y madroños. El especial microclima y las escarpadas laderas, trabajadas en terrazas, dan como resultado el vino que conocemos como D.O. Ribeira Sacra.

En la nueva jornada emprendemos ruta por la Ribeira Sacra empezando por el Monasterio de Santo Estevo do Ribas de Sil, convertido también en Parador de turismo. El acceso a pie discurre en medio del bosque de castaños centenarios y robles al que el ambiente húmedo de la niebla imprime un marcado carácter romántico. Desde el mirador de Cabezoas nos impresionamos con la belleza del recorrido del rio Sil entre cañones y brumas.

Cruceiro en la Rua de Bailen en Ourense

En Castro Caldelas, declarado conjunto Histórico Artístico, visitamos el castillo o fortaleza medieval. Pese a ser casi destruida por los franceses, aún se conservan la Torre del Reloj, el patio de armas y la Torre del Homenaje. En dependencias interiores está el museo etnográfico donde se explica la vida tradicional de la zona. No olvidemos el delicioso bizcocho mantecado conocido como la Bica.

El Monasterio de San Pedro de Rocas, probablemente el más antiguo de España ya que su fundación está acreditada en el año 573 d.C., está en tres naves excavadas en la roca. Tanto en el interior como en el exterior encontramos numerosos sepulcros antropomorfos. Especialmente singular es su espadaña construida sobre una roca a 20 metros del suelo. Está rodeado de bosque de castaños y robles. Un precioso musgo verde tapiza todas las rocas.

El nuevo día nos lleva hasta Ribadavia, capital de O Ribeiro, a orillas del rio Avia y su desembocadura en el Miño. Vemos el Castillo de los condes de Sarmiento, la importante Judería, el conjunto monumental de Santo Domingo y el Santuario de Nuestra Señora del Portal. También visitamos el museo etnológico.

En Celanova visitamos el Monasterio de San Salvador ó de San Rosendo que fue construido al lado de la pequeña capilla de San Miguel a su vez edificada junto a un antiguo lugar de sacrificios. Visitamos también la casa de Curros Enríquez convertida en la casa de los poetas. Al ser jueves, se celebra el mercadillo o feira viendo a los “pulpeiros” recoger sus grandes ollas donde se han cocido y después degustado, convenientemente aderezados con sal, pimentón rojo y buen aceite, el afamado pulpo a feira.

El día de la vuelta a casa amanece nublado y en algún momento lluvioso, parece triste de que nos vayamos. No nos quejamos, hemos tenido unos días bastante buenos que nos han dejado disfrutar de Ourense