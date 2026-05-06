Programación mayo-junio 2026

MAYO. Recorrido: CERRO DEL TÍO PÍO

Situado en la zona de Puente de Vallecas, este parque es conocido popularmente como el de “las siete tetas”, debido a la forma que adquieren sus colinas. Con diferentes alturas y pendientes, sus extensas superficies de praderas y largas alineaciones de arbolado en los paseos lo convierten en uno de los espacios verdes más populares del sur de la ciudad, dotado de equipamientos deportivos, carril bici, quiosco con terraza y mirador en la zona alta.

Punto de encuentro: Tienda oficial del Rayo Vallecano. Avda. de la Albufera 112.

Cómo llegar: Metro Portazgo (L1).

Fechas:

GRUPO 1: 7/05/2026. Hora: 11:00.

GRUPO 2: 14/05/2026. Hora: 11:00

GRUPO 3: 21/05/2026. Hora: 11:00

JUNIO. Visita: DALÍ INFINITO. Colección Clot en el Palacio de Gaviria.

La Colección de esculturas originales de Dalí, conocida como Colección Clot, se compone de 54 esculturas realizadas en los años 70 enteramente por la mano de Salvador Dalí para Isidro Clot y Juan Quirós.

Salvador Dalí creó los modelos originales de las esculturas con una cera blanca de modelar. Estas esculturas fueron realizadas por la propia mano de Dalí, lo que las convierte en únicas.

Punto de encuentro: Palacio de Gaviria. C/ Arenal, 9.

Cómo llegar: Metro: Callao (L3, L5), Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3).

Fechas:

GRUPO 1: 11/06/2026. Hora: 11:00 / Precio: 8€

GRUPO 2: 18/06/2026. Hora: 11:00 / Precio: 8€

GRUPO 3: 25/06/2026. Hora: 11.00 / Precio: 8€