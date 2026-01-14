OFERTA DE VIAJE CULTURAL A TERUEL Y SUS COMARCAS

La compañera Pilar Romero informa: Pongo en conocimiento de todos vosotros, que IMSERSO ha concedido a nuestra ASOCIACION un viaje a Teruel del 1 al 6 de marzo de 2026 (6 dias/5 noches). A lo largo de esos días se visitará la ciudad de Teruel, con guía local; la Comarca del Maestrazgo, Albarracín, Bronchales y Orihuela del Tremedal y la Comarca Gúdar-Javalambre. Os recuerdo que, todo aquel que desee realizar este viaje, debe estar dado de alta/acreditado en IMSERSO, pues así lo exige dicho Estamento. Plazas concedidas: 54. Fecha de salida: 1 de marzo de 2026, a las 9:00h., Estación BUS. Méndez Alvaro (Madrid). Regreso de Teruel: 6 de marzo 2026, a las 15:00h. Hotel: Reina Cristina. 4* , Paseo del Ovalo, 1 (Teruel). Precio por persona en habitación doble: 312,51 EUROS. Precio por persona en habitación individual: 442,51 EUROS. (desglose: 312,51 euros, viaje, más 130 euros de suplemento habitación individual). Nos comunica el IMSERSO que si ya tienen otro viaje se incrementará el importe en 100 euros/persona. Asimismo informo que solamente se han concedido 2 habitaciones de uso individual. Si hubiera, en todos los casos, más solicitudes que plazas concedidas, se procedería al correspondiente sorteo, teniendo en cuenta concesiones anteriores. Fecha límite de solicitud: 20 de enero de 2026. Todo aquel interesado deberá comunicar, antes de la fecha indicada, los siguientes datos de cada viajero a esta Asociación a través del correo electrónico: veteranosrtve@gmail.com: Nombre y apellidos, nº de DNI (todos estos datos tal y como figuran en el DNI), nº de teléfono móvil, así como correo electrónico. Si no dispone de este medio, puede comunicar su interés al teléfono de la Asociación: 915817165.