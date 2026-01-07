Maruja Mallo: Máscara y compás

El pasado mes de noviembre, de la mano de nuestra excelente guía, Esther Arce, visitamos la exposición de referencia en el Museo Reina Sofía.

Serie 'Deporte'

Maruja Mallo (Viveiro 1902 – Madrid 1995) es una de las principales figuras de la Generación del 27. Es también la más importante de un grupo de artistas que, por primera vez, presentaron colectivamente una cosmovisión desde una perspectiva inédita, la mujer moderna, activa, libre y profesional. Ya en 1928, Federico García Lorca dijo de sus trabajos que eran “los que había visto pintados con más gracia, sensualidad e imaginación”. Durante su exilio en Argentina a consecuencia de la Guerra Civil, trasladará a sus obras la fascinación por la riqueza cultural y racial del nuevo continente.

Su trabajo adquiere una dimensión inquietante en sus últimas obras, que reflejan el sentimiento de escisión provocado por la prolongación de su exilio, del que regresará en 1965. Esta exposición presenta cronológicamente las series en las que estructuró su evolución, desde el realismo antinarrativo y las composiciones surrealistas de sus primeros años hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras.

Las series son: Verbenas, Deportes, Estampas, Cloacas y Campanarios, La religión del trabajo (1936-1939), Cabezas bidimensionales (1941-1952), Máscaras (1948-1957; en esta la artista ensaya una combinatoria de rasgos faciales y psicológicos), Protoesquemas (1968-1972), Moradores del vacío (1968-1980) y Viajeros del Éter (1982). Según Maruja Mallo, estas series surgen del “anhelo de llegar a construir de nuevo ese conjunto de cosas que responde a la materialidad y conciencia universal…”

Para el autorretrato, eligió fotografiarse acompañada de parte de su obra. Aquí la vemos, cubierta de algas, en una playa chilena en 1945 cuando, junto a Pablo Neruda, buscaba documentación para los murales de tema marino del Cine Los Ángeles.

Maruja Mallo en una playa chilena

Otro aspecto de Mallo es su amor al teatro. Realizó sus primeras colaboraciones con los escritores Concha Méndez y Rafael Alberti; con este preparó numerosos espectáculos para títeres. Su último diseño, Clavileño, explora las posibilidades circulares y giratorias del personaje cervantino, como parte del decorado en la ópera homónima de Rodolfo Halffter.

Serie 'Clavileño'

Maruja Mallo creía en la trascendencia del arte y en su poder para mostrar el camino hacia una conciliación universal, en la que personas y naturaleza convivieran en armonía. En la complejidad e inteligencia de sus obras podemos encontrar muchos de los intereses que nos ocupan en la actualidad.