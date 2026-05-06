Viaje a Mallorca

Nuestra compañera y Tesorera de la Asociación, Gloria Bellido, nos informa del viaje reciente a la isla de Mallorca:

“Partimos de Madrid, rumbo a Mallorca, el 12 de marzo, sólo éramos 16 de nuestra Asociación de las 54 plazas que integraban el grupo completo del Imserso, juntándonos con jubilados de Córdoba, Jaén y otras provincias andaluzas, con los que hemos participado en excursiones por toda la isla.

Cuevas dels Hams Gloria Bellido

Hemos realizado excursiones a Valldemossa, Sóller, Formentor, Alcudia, Cuevas del Drag, Cuevas dels Hams, Palma de Mallorca…, donde siempre hemos contado con guías muy profesionales que nos han dado muestras de su gran conocimiento histórico y artístico de la Isla.

Sóller Gloria Bellido

Del Hotel, “Mediterranean Bay” hay que decir que las habitaciones e instalaciones estaban muy bien, el buffet muy variado y de calidad, y el personal muy amable en el trato.

Ha sido una estancia de 10 días muy animada y el tiempo bastante, aunque los primeros días tuvimos lluvia abundante, bastante bueno, pero los trajes de baño quedaron sin usar.”