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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 28 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 28/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 28/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 28 de abril fue la siguiente:

33 - 47 - 17 - 40 - 45 - 4. Complementario: 19. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.175.389,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 68.069,33
Tercera (4) 80 850,87
Cuarta (4) 4.056 25,17
Quinta (3) 74.558 4,00
Reintegro 435.453
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

46 - 47 - 29 - 26 - 41 Estrellas: 9 - 8

Con una recaudación de 36.845.061 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 40.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Amorebieta (Bizkaia).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 1 480.828,05
TERCERA (5+0) 1 112.377,44
CUARTA (4+2) 17 2.058,99
QUINTA (4+1) 819 124,58
SEXTA (3+2) 1.543 69,91
SEPTIMA (4+0) 1.645
 46,08
OCTAVA (2+2) 23.601 16,06
NOVENA (3+1) 37.302 11,33
DECIMA (3+0) 76.810 10,25
UNDECIMA (1+2) 130.852 7,29
DUODECIMA (2+1) 555.464 5,41
DECIMOTERCERA (2+0) 1.139.139 4,25

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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