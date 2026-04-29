Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 28 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 28 de abril fue la siguiente:

33 - 47 - 17 - 40 - 45 - 4. Complementario: 19. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.175.389,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 68.069,33 Tercera (4) 80 850,87 Cuarta (4) 4.056 25,17

Quinta (3) 74.558 4,00 Reintegro 435.453

0,50