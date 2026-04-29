Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 28 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 28 de abril fue la siguiente:
33 - 47 - 17 - 40 - 45 - 4. Complementario: 19. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.175.389,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|68.069,33
|Tercera (4)
|80
|850,87
|Cuarta (4)
|4.056
| 25,17
|Quinta (3)
|74.558
|4,00
|Reintegro
| 435.453
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
46 - 47 - 29 - 26 - 41 Estrellas: 9 - 8
Con una recaudación de 36.845.061 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 40.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Amorebieta (Bizkaia).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|1
|480.828,05
|TERCERA (5+0)
|1
| 112.377,44
|CUARTA (4+2)
|17
|2.058,99
|QUINTA (4+1)
|819
|124,58
|SEXTA (3+2)
|1.543
|69,91
|SEPTIMA (4+0)
| 1.645
|46,08
|OCTAVA (2+2)
|23.601
|16,06
|NOVENA (3+1)
|37.302
|11,33
|DECIMA (3+0)
|76.810
|10,25
|UNDECIMA (1+2)
|130.852
|7,29
|DUODECIMA (2+1)
|555.464
|5,41
|DECIMOTERCERA (2+0)
|1.139.139
|4,25
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.