'Historia de nuestro cine' celebra el Día del Trabajo con 'La vida por delante'

Este viernes, 1º de mayo, Día Mundial del Trabajo, ‘Historia de nuestro cine’ recupera ‘La vida por delante’ (Fernando Fernán Gómez, 1958), una joya que nos sigue interpelando, casi 70 años después, con temas que preocupan también hoy: el acceso a la vivienda, el precio de la vida o la precariedad laboral. Además, nos devuelve a uno de los grandes genios del cine español de todos los tiempos: Fernando Fernán Gómez.

En el coloquio intervendrá el productor Félix Tusell, cuya productora, Estela Films, cuenta en su catálogo con ‘La vida por delante’. Y junto a él, tres de los colaboradores habituales del programa: Elsa Fernández-Santos, crítica de cine de El País; Andrea Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía, y Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine.

Coloquio tras la emisión de 'La vida por delante', este viernes

La presentación de ‘La vida por delante’ correrá a cargo del director artístico de Cineteca Madrid y colaborador habitual del programa, Luis E. Parés.