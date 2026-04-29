'Historia de nuestro cine' celebra el Día del Trabajo con 'La vida por delante'
- La película de Fernando Fernán Gómez ya abordaba en 1958 temas que nos siguen interpelando: precariedad laboral y acceso a la vivienda
- #HNCtrabajo: viernes 1 de mayo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
Este viernes, 1º de mayo, Día Mundial del Trabajo, ‘Historia de nuestro cine’ recupera ‘La vida por delante’ (Fernando Fernán Gómez, 1958), una joya que nos sigue interpelando, casi 70 años después, con temas que preocupan también hoy: el acceso a la vivienda, el precio de la vida o la precariedad laboral. Además, nos devuelve a uno de los grandes genios del cine español de todos los tiempos: Fernando Fernán Gómez.
En el coloquio intervendrá el productor Félix Tusell, cuya productora, Estela Films, cuenta en su catálogo con ‘La vida por delante’. Y junto a él, tres de los colaboradores habituales del programa: Elsa Fernández-Santos, crítica de cine de El País; Andrea Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía, y Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine.
La presentación de ‘La vida por delante’ correrá a cargo del director artístico de Cineteca Madrid y colaborador habitual del programa, Luis E. Parés.
‘La vida por delante’
Terminados sus estudios de derecho y medicina respectivamente, Antonio (Fernando Fernán Gómez) y Josefina (Analía Gadé), una pareja de recién casados, buscan trabajo para poder comprarse un piso y comenzar una vida juntos, pero tropiezan con enormes dificultades. Completan el reparto Rafaela Aparicio, José Isbert, Félix de Pomes o Manuel Alexandre.