'Barrio Esperanza': el colegio se prepara para una visita muy especial

Tras el gran éxito en su primera semana de emisión, llega un nuevo episodio de ‘Barrio Esperanza’ en el que el centro educativo volverá a ser escenario de grandes sopresas e inesperados protagonistas. La reina Letizia llega al colegio en visita oficial mientras Esperanza continúa lidiando con padres y profesores y defendiendo la inclusión y la educación.

‘Barrio Esperanza’ llegó líder a La 1 el domingo 19 de abril ante una audiencia media de 1.611.000 personas, un 15,3% de cuota y más de 4,7 millones de espectadores únicos. Fue el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años. En su segunda emisión del pasado miércoles, también fue líder con una media de 1.026.000 espectadores, un 11,2% de cuota y 2.589.000 espectadores únicos.

‘Bienvenida Miss Leti’ Una noticia revoluciona el colegio Barrio Esperanza: la reina Letizia realizará una visita oficial. El equipo docente, liderado por el entusiasta y caótico director Jero, se embarca en una carrera a contrarreloj para maquillar las carencias del centro y ensayar un protocolo digno de la realeza. Mientras se organizan arreglos, discursos y ensayos de protocolo, Esperanza enfrenta un dilema más profundo: Nayeli ha sido injustamente expulsada tras un incidente. En paralelo a los preparativos para recibir a la reina, Esperanza lucha por defender la inclusión y el verdadero sentido de la educación. El capítulo combina humor, crítica social y emoción, y culmina con una poderosa reflexión sobre qué y a quién se debe priorizar en la escuela pública.

Así es ‘Barrio Esperanza’ Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula. La serie narra la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida y retomar su sueño: ser maestra. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez, entre otros.