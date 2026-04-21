Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 20 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 20/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 20/04/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 20 de abril fue la siguiente:

22 - 44 - 18 - 6 - 46 - 23. Complementario: 28 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.092.539 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 62.257,24
Tercera (5) 116
 805,05
Cuarta (4) 6.567 21,33
Quinta (3) 114.446 4,00
Reintegro 622.268 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

7 - 48 - 39 - 41 - 29 - 4. Complementario: 34. Reintegro: 7. Joker: 8093276

Con una recaudación de 6.012.445 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 8.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 725.232,65
2º categoría (5+Complemetario) 2 58.802,65
3ª categoría (5) 71 3.036,76
4ª categoría (4) 4.403 71,23
5ª categoría (30) 93.189 8,00
Reintegro 696.102 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 8093276 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 809327-/ -093276 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 80932-- / --93276 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 8093--- / ---3276 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 809---- / ----276 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 80----- / -----76 5,00
7ª (primera o última cifra) 8------ / ------6 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: