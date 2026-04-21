Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 20 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 20 de abril fue la siguiente:

22 - 44 - 18 - 6 - 46 - 23. Complementario: 28 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.092.539 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 62.257,24 Tercera (5) 116

805,05

Cuarta (4) 6.567 21,33 Quinta (3) 114.446 4,00 Reintegro 622.268 0,50