Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 20 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 20 de abril fue la siguiente:
22 - 44 - 18 - 6 - 46 - 23. Complementario: 28 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 3.092.539 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|62.257,24
|Tercera (5)
| 116
| 805,05
|Cuarta (4)
|6.567
|21,33
|Quinta (3)
|114.446
|4,00
|Reintegro
|622.268
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
7 - 48 - 39 - 41 - 29 - 4. Complementario: 34. Reintegro: 7. Joker: 8093276
Con una recaudación de 6.012.445 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 8.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|725.232,65
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 58.802,65
|3ª categoría (5)
|71
|3.036,76
|4ª categoría (4)
|4.403
|71,23
|5ª categoría (30)
|93.189
|8,00
|Reintegro
|696.102
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|8093276
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|809327-/ -093276
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|80932-- / --93276
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|8093--- / ---3276
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|809---- / ----276
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|80----- / -----76
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|8------ / ------6
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.