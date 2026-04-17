[CONTENIDO DUPLICADO] noticia prueba PRO

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El futbolista inglés David Beckham, quien recientemente ha ampliado su cesión en el Milán hasta finales de temporada, confiesa que se queda en la capital lombarda para ayudar a su equipo a clasificarse para la Liga de Campeones, pero también para ganarse un puesto en el Mundial de Suráfrica.

"Estoy jugando en uno de los clubes más grandes con muchos jugadores que están entre los mejores del mundo y quiero tener la posibilidad de jugar el Mundial de 2010. Tengo el deber de hacer todo lo posible para ser llamado por (el seleccionador Fabio) Capello", dice Beckham en una entrevista emitida este lunes por el canal de televisión deportivo italiano Sky Sport24.

"Todos saben cuánto quiero jugar para mi país. Muchas personas me han ayudado a llegar a la selección y hoy quiero ayudarme a mí mismo", añade.

El inglés, que se incorporó al Milán a finales de diciembre pasado en base a una cesión temporal del estadounidense Los Ángeles Galaxy, finalmente ha conseguido convencer a las autoridades del club californiano para poder quedarse hasta junio de este año en Milán.

El anuncio oficial del acuerdo, por el que se especula con la posibilidad de que tanto el Milán como el propio jugador hayan puesto dinero de sus bolsillos para pagar entre 10 y 15 millones de dólares al Galaxy, llegó este domingo "in extremis", justo antes del último partido que Beckham debía jugar con el club italiano.