Sorteo de la BonoLoto del miércoles 15 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 15 de abril fue la siguiente:
5 - 23 - 13 - 43 - 35 - 42. Complementario: 22. Reintegro: 6.
Con una recaudación de 2.994.873,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|4
|44.805,86
|Tercera (5)
|124
|722,68
|Cuarta (4)
| 6.384
|21,06
|Quinta (3)
|112.894
|4,00
|Reintegro
|598.183
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.