Sorteo de la BonoLoto del miércoles 15 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 15 de abril fue la siguiente:

5 - 23 - 13 - 43 - 35 - 42. Complementario: 22. Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.994.873,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 4 44.805,86 Tercera (5) 124 722,68 Cuarta (4) 6.384

21,06 Quinta (3) 112.894 4,00 Reintegro 598.183 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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