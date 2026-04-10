Esta semana en 'MasterChef': memes, tartas invertidas y un menú de dos estrellas Michelin en Jerez

En el tercer programa de la temporada, los aspirantes de ‘MasterChef’ tendrán que echar mano de su sentido del humor. Para empezar, el jurado, acompañado por Mario Vaquerizo, le recordará los mejores memes que han surgido a lo largo de todas las versiones de ‘MasterChef’. En Jerez de la Frontera, ciudad que ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2026, servirán un menú con sabor local firmado por el chef Juanlu Fernández (dos estrellas Michelin). Contarán con la ayuda de la actriz y Belén López. Para salvarse de la expulsión, los delantales negros deberán elaborar una tarta invertida ante el periodista Juanma Castaño.

Mario Vaquerizo y Marta Sanahuja

‘MasterChef’ es cocina, competición… y memes Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja (Delicious Martha) harán un ejercicio de humor al recordar algunos de los mejores memes del programa creados a lo largo de sus 13 años. El reto consistirá en crear un plato capaz de sorprender al jurado, inspirado en uno de los memes que verán. Mario Vaquerizo, finalista de ‘MasterChef Celebrity 3’, se encargará de repartir los memes entre los aspirantes. La prueba de exteriores será en la Bodega Valdespino, en Jerez de la Frontera CECILIABAYONAS0 Después, pondrán rumbo a Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Los aspirantes visitarán la Bodega Valdespino, del Grupo Estévez, donde cocinarán platos de Juanlu Fernández (dos estrellas Michelin), uno de los chefs más conocidos de la ciudad, para cien de los paladares más exigentes de la zona. Además, los equipos trabajarán por relevos. La actriz Belén López, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 6’ y duelista de ‘DecoMasters’, visitará las cocinas para aconsejar a los equipos. Pepe Rodríguez prepara su tarta invertida ante el jurado y Juanma Castaño