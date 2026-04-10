Dependencia digital: cuando el móvil empieza a controlarte

Desbloquear el móvil sin darte cuenta, abrir una aplicación por inercia o revisar una notificación que ni siquiera ha sonado son gestos cotidianos que pasan desapercibidos, pero que reflejan hasta qué punto la tecnología se ha integrado en nuestro día a día.

Seis horas al día: ese es el tiempo que pasa un usuario medio conectado a internet, según el informe Digital 2025 de DataReportal, una cifra que equivale a más de 90 días al año frente a una pantalla.

Sin embargo, el problema no es solo cuánto tiempo pasamos conectados, sino cómo lo hacemos: la dependencia aparece cuando la tecnología deja de ser una herramienta útil y empieza a marcar nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello.

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Cuando la conexión se convierte en hábito Las redes sociales no solo ocupan nuestro tiempo, sino que también influyen en la forma en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Los estímulos constantes -notificaciones, vídeos breves o actualizaciones continuas- moldean nuestra atención, condicionan nuestras emociones y transforman la manera en la que percibimos la realidad. Este impacto se refleja especialmente en tres ámbitos clave: Sueño y descanso: dormir con el móvil cerca, revisar la pantalla antes de acostarse o interrumpir el descanso por notificaciones son hábitos cada vez más comunes que afectan directamente a la calidad del sueño.

dormir con el móvil cerca, revisar la pantalla antes de acostarse o interrumpir el descanso por notificaciones son hábitos cada vez más comunes que afectan directamente a la calidad del sueño. Relaciones personales: el fenómeno conocido como phubbing -ignorar a las personas presentes por atender al móvil o a cualquier otro dispositivo tecnológico- refleja una paradoja cada vez más habitual: estamos más conectados que nunca, pero menos presentes en nuestras relaciones personales.

el fenómeno conocido como phubbing -ignorar a las personas presentes por atender al móvil o a cualquier otro dispositivo tecnológico- refleja una paradoja cada vez más habitual: estamos más conectados que nunca, pero menos presentes en nuestras relaciones personales. Atención y concentración: en el plano cognitivo, la lógica de consumo rápido y fragmentado dificulta mantener la concentración durante periodos prolongados, favoreciendo una atención más dispersa.

El tiempo que perdemos Gran parte del tiempo que pasamos conectados se produce de forma automática, especialmente en redes sociales debido al scroll infinito de contenidos diseñados para captar nuestra atención y que nuestro cerebro genere dopamina. De hecho, se estima que una persona dedica más de dos horas diarias a las redes sociales, según el informe Digital 2025 de DataReportal, lo que equivale a más de 700 horas al año. Por eso, la clave no solo reside en cuánto tiempo usamos la tecnología, sino en qué estamos dejando de hacer mientras tanto.