Dependencia digital: cuando el móvil empieza a controlarte
- El uso intensivo del móvil influye en nuestro tiempo y atención, y comprender su impacto permite hacer un uso más consciente
- CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet aborda el uso del móvil y la relación que mantenemos con la tecnología, cada miércoles a las 23 h en el canal de En Play
Desbloquear el móvil sin darte cuenta, abrir una aplicación por inercia o revisar una notificación que ni siquiera ha sonado son gestos cotidianos que pasan desapercibidos, pero que reflejan hasta qué punto la tecnología se ha integrado en nuestro día a día.
Seis horas al día: ese es el tiempo que pasa un usuario medio conectado a internet, según el informe Digital 2025 de DataReportal, una cifra que equivale a más de 90 días al año frente a una pantalla.
Sin embargo, el problema no es solo cuánto tiempo pasamos conectados, sino cómo lo hacemos: la dependencia aparece cuando la tecnología deja de ser una herramienta útil y empieza a marcar nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello.
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Cuando la conexión se convierte en hábito
Las redes sociales no solo ocupan nuestro tiempo, sino que también influyen en la forma en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Los estímulos constantes -notificaciones, vídeos breves o actualizaciones continuas- moldean nuestra atención, condicionan nuestras emociones y transforman la manera en la que percibimos la realidad.
Este impacto se refleja especialmente en tres ámbitos clave:
- Sueño y descanso: dormir con el móvil cerca, revisar la pantalla antes de acostarse o interrumpir el descanso por notificaciones son hábitos cada vez más comunes que afectan directamente a la calidad del sueño.
- Relaciones personales: el fenómeno conocido como phubbing -ignorar a las personas presentes por atender al móvil o a cualquier otro dispositivo tecnológico- refleja una paradoja cada vez más habitual: estamos más conectados que nunca, pero menos presentes en nuestras relaciones personales.
- Atención y concentración: en el plano cognitivo, la lógica de consumo rápido y fragmentado dificulta mantener la concentración durante periodos prolongados, favoreciendo una atención más dispersa.
El tiempo que perdemos
Gran parte del tiempo que pasamos conectados se produce de forma automática, especialmente en redes sociales debido al scroll infinito de contenidos diseñados para captar nuestra atención y que nuestro cerebro genere dopamina.
De hecho, se estima que una persona dedica más de dos horas diarias a las redes sociales, según el informe Digital 2025 de DataReportal, lo que equivale a más de 700 horas al año.
Por eso, la clave no solo reside en cuánto tiempo usamos la tecnología, sino en qué estamos dejando de hacer mientras tanto.
Cómo recuperar el control en un entorno digital
La solución no es dejar de usar la tecnología, sino aprender a utilizarla con mayor conciencia identificando nuestros hábitos automáticos y poniendo límites mediante acciones sencillas:
- Desactivar notificaciones innecesarias para evitar interrupciones constantes.
- Establecer momentos del día sin uso del móvil, especialmente antes de dormir.
- Revisar el tiempo de uso y limitar el consumo automático en redes sociales.
- Crear espacios sin pantallas durante conversaciones, comidas o momentos de descanso.
- Incorporar la desconexión digital al finalizar la jornada laboral para favorecer el descanso y separar los tiempos de trabajo y ocio.
Porque, en un entorno cada vez más digital, el verdadero reto no es estar conectados, sino decidir cuándo, cómo y para qué lo estamos.
Este impacto se aborda en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, un espacio que reflexiona sobre cómo fomentar el uso responsable de las redes sociales.
Financiado por los Fondos Next Generation
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su videopodcast 'CAPTCHA: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.