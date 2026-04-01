Arriba la segona temporada de 'Cuina brutal', amb el Chef Bosquet, a La 2Cat

  • Després de l'èxit de la primera temporada, el referent de la cuina saludable a les xarxes socials torna a la pantalla de La 2Cat
  • A partir del 7 d'abril, de dilluns a divendres, a les 14:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Torna el Chef Bosquet amb las segona temporada de 'Cuina Brutal'. | Veure tràiler
Torna el Chef Bosquet amb 'Cuina Brutal', noves receptes saludables i sorprenents
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'Cuina brutal' és l'aposta del La 2Cat per promoure una cuina saludable, ràpida i entretinguda de la mà del Chef Bosquet. S'emet de dilluns a divendres.

La 2Cat estrena la segona temporada de 'Cuina brutal', del Chef Bosquet. A cada episodi, el xef valencià Roberto Bosquet, un dels grans referents gastronòmics d'Instagram, proposa un menú complet amb plats originals, equilibrats i plens de sabor.

Torna el xef Robert Bosquet amb l'espai on menjar sa no només és fàcil i ràpid, sinó que es converteix en tot un espectacle. Després de l'èxit de la primera temporada, el referent de la cuina saludable a les xarxes socials torna a la pantalla per demostrar que la seva filosofia "brutal" no té límits. Aquesta segona temporada s'estrena dimarts, 7 d'abril, a les 14:20h, enlloc de 'De Cara a Barraca', que passa ser un programa nacional a Teledeporte.

A més dels menús complets (entrant, principal i postres), aquesta temporada arriba amb un munt de trucs "brutals" que fan la vida més fàcil a la cuina, experiments virals d'internet que el xef posa a prova amb tota naturalitat, i amb més o menys èxit, i una nova secció en què elabora rànquings amb les millors receptes de les seves xarxes.

Arriba la segona temporada de 'Cuina brutal', amb el Chef Bosquet, a La 2Cat

Arriba la segona temporada de 'Cuina brutal', amb el Chef Bosquet, a La 2Cat COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

Entre els plats més originals d'aquesta temporada, hi trobem autèntiques revolucions culinàries que redefineixen els clàssics: des d'uns canapès de moniato que substitueixen el pa fins a una sorprenent lasanya feta directament a la paella per estalviar temps i energia. També elabora receptes originals com un curri de salmó i uns nuggets de verdures, i fa màgia amb les postres, amb creacions com les creps de carbassa i xocolata, l'original pastís de maduixes i remolatxa i, per descomptat, el dolç predilecte del xef: el donaked cheesecake.

A més, aquesta temporada té tantes bones receptes que fins i tot es posa creatiu i s'inventa noms com els Calçots atemporals, la Verdur-guesa i el deliciós cub de fruita i gelatina: el frubik.

'Cuina brutal' manté l'essència de la trajectòria vital de Robert Bosquet: l'energia i la determinació de qui va ser bomber i ara aplica la mateixa passió per "salvar" el nostre dia a dia. Una segona temporada que és, en definitiva, una explosió de creativitat, identitat i salut que ensenya que, per menjar "brutal", només calen bons ingredients i ganes de passar-s'ho bé.

