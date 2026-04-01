Arriba la segona temporada de 'Cuina brutal', amb el Chef Bosquet, a La 2Cat
- Després de l'èxit de la primera temporada, el referent de la cuina saludable a les xarxes socials torna a la pantalla de La 2Cat
- A partir del 7 d'abril, de dilluns a divendres, a les 14:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Cuina brutal' és l'aposta del La 2Cat per promoure una cuina saludable, ràpida i entretinguda de la mà del Chef Bosquet. S'emet de dilluns a divendres.
La 2Cat estrena la segona temporada de 'Cuina brutal', del Chef Bosquet. A cada episodi, el xef valencià Roberto Bosquet, un dels grans referents gastronòmics d'Instagram, proposa un menú complet amb plats originals, equilibrats i plens de sabor.
Torna el xef Robert Bosquet amb l'espai on menjar sa no només és fàcil i ràpid, sinó que es converteix en tot un espectacle. Després de l'èxit de la primera temporada, el referent de la cuina saludable a les xarxes socials torna a la pantalla per demostrar que la seva filosofia "brutal" no té límits. Aquesta segona temporada s'estrena dimarts, 7 d'abril, a les 14:20h, enlloc de 'De Cara a Barraca', que passa ser un programa nacional a Teledeporte.
A més dels menús complets (entrant, principal i postres), aquesta temporada arriba amb un munt de trucs "brutals" que fan la vida més fàcil a la cuina, experiments virals d'internet que el xef posa a prova amb tota naturalitat, i amb més o menys èxit, i una nova secció en què elabora rànquings amb les millors receptes de les seves xarxes.
Entre els plats més originals d'aquesta temporada, hi trobem autèntiques revolucions culinàries que redefineixen els clàssics: des d'uns canapès de moniato que substitueixen el pa fins a una sorprenent lasanya feta directament a la paella per estalviar temps i energia. També elabora receptes originals com un curri de salmó i uns nuggets de verdures, i fa màgia amb les postres, amb creacions com les creps de carbassa i xocolata, l'original pastís de maduixes i remolatxa i, per descomptat, el dolç predilecte del xef: el donaked cheesecake.
A més, aquesta temporada té tantes bones receptes que fins i tot es posa creatiu i s'inventa noms com els Calçots atemporals, la Verdur-guesa i el deliciós cub de fruita i gelatina: el frubik.
'Cuina brutal' manté l'essència de la trajectòria vital de Robert Bosquet: l'energia i la determinació de qui va ser bomber i ara aplica la mateixa passió per "salvar" el nostre dia a dia. Una segona temporada que és, en definitiva, una explosió de creativitat, identitat i salut que ensenya que, per menjar "brutal", només calen bons ingredients i ganes de passar-s'ho bé.