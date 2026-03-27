Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 26 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de marzo fue la siguiente:

40 - 46 - 12 - 2 - 41 - 31 Complementario: 49. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.556.986 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 55.384,78 Tercera (5) 76 1.093,12 Cuarta (4) 4.143

30,08 Quinta (3) 79.968 4,00 Reintegro 510.767 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 3 - 38 - 25 - 15 - 46 - 44. Complementario: 21. Reintegro: 6. Joker: 3929930 Con una recaudación de 11.203.224 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 8.500.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.250.393,84 2º categoría (5+Complemetario) 9 22.529,62 3ª categoría (5) 212 1.753,48 4ª categoría (4) 11.665

46,35 5ª categoría (3) 207.751 8,00 Reintegro 1.104.933

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 3929930 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 392993-/ -929930 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 39299-- / --29930 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 3929--- / ---9930 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 392---- / ----930 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 39----- / -----30 5,00 7ª (primera o última cifra) 3------ / ------0 1,00