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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 26 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 26/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 26/03/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de marzo fue la siguiente:

40 - 46 - 12 - 2 - 41 - 31 Complementario: 49. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.556.986 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 55.384,78
Tercera (5) 76 1.093,12
Cuarta (4) 4.143
 30,08
Quinta (3) 79.968 4,00
Reintegro 510.767 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

3 - 38 - 25 - 15 - 46 - 44. Complementario: 21. Reintegro: 6. Joker: 3929930

Con una recaudación de 11.203.224 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 8.500.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 1.250.393,84
2º categoría (5+Complemetario) 9 22.529,62
3ª categoría (5) 212 1.753,48
4ª categoría (4) 11.665
 46,35
5ª categoría (3) 207.751 8,00
Reintegro 1.104.933
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3929930 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 392993-/ -929930 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 39299-- / --29930 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3929--- / ---9930 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 392---- / ----930 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 39----- / -----30 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------0 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 87489.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 21108.

Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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