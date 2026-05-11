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Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 10 de mayo

Sorteo de la Lotería Lototurf del 10/05/2026 - Ver ahora
Sorteo de Lotería Lototurf: 10/05/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 10 de mayo fue la siguiente:

3 - 29 - 8 - 24 - 25 - 18. Reintegro: 7. Caballo ganador cuarta carrera: 4.

Con una recaudación de 97.264 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.550.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE
2ª (6 números) 0 BOTE
3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00
4ª (5 números) 13 523,73
5ª (4 números + caballo ganador) 107 18,18
6ª (4 números) 496 7,84
7ª (3 números + caballo ganador) 914 4,26
Reintegro 9.985 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 2 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 4 Cuarta carrera: 4 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 8.

Con una recaudación de 17.181 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 15.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE
1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 3 2.488,83
2ª (5 caballos ganadores) 5 240,53
3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 61 19,72
4ª (4 caballos ganadores) 117 10,28

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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