Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 10 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 10 de mayo fue la siguiente:

3 - 29 - 8 - 24 - 25 - 18. Reintegro: 7. Caballo ganador cuarta carrera: 4.

Con una recaudación de 97.264 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.550.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 13 523,73 5ª (4 números + caballo ganador) 107 18,18 6ª (4 números) 496 7,84 7ª (3 números + caballo ganador) 914 4,26 Reintegro 9.985 1,00