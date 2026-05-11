Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 10 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 10 de mayo fue la siguiente:
3 - 29 - 8 - 24 - 25 - 18. Reintegro: 7. Caballo ganador cuarta carrera: 4.
Con una recaudación de 97.264 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.550.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|13
|523,73
|5ª (4 números + caballo ganador)
|107
|18,18
|6ª (4 números)
|496
|7,84
|7ª (3 números + caballo ganador)
|914
|4,26
|Reintegro
|9.985
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 2 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 4 Cuarta carrera: 4 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 8.
Con una recaudación de 17.181 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 15.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|3
|2.488,83
|2ª (5 caballos ganadores)
|5
|240,53
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|61
|19,72
|4ª (4 caballos ganadores)
|117
|10,28
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.