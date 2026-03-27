'Pere Casacuberta, esprint trencat', s'ha estrenat avui en una sessió especial al Cines Sucre de Vic
Els Cinemes Sucre de Vic han estat aquest divendres l'escenari de la presentació oficial de 'Pere Casacuberta, esprint trencat'. Un llargmetratge documental que s'endinsa en la història de Pere Casacuberta, l'últim atleta blanc campió del món de cros.
Casacuberta va quedar el 1984 campió del món de cros junior a Nova Jersei contra pronòstic i, posteriorment, va caure en l’oblit. Però lluny d'una història d'èxit, aquesta és una història d'un fracàs col·lectiu.
El documental, una coproducció d'EL 9TV, RTVE, La Xarxa i 3CAT, reconstrueix la història de Pere Casacuberta, a través dels testimonis de periodistes de primer nivell i atletes coetanis. Una veritable fotografia de la societat de fa 40 anys i una reflexió commovedora sobre la glòria, el pes de les expectatives i la vida anònima de qui un dia va ser el millor del món.