'DecoMasters' celebra su final en la casa de Mariola Orellana y Antonio Carmona

Después de diez semanas de pura emoción y retos espectaculares, ‘DecoMasters’ culmina con una final espectacular. El jurado del talent de interiorismo, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), reconocerá el trabajo de las tres parejas finalistas: Isa Pantoja y Asraf Beno; Raquel Meroño y Belén López, y Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia. Se enfrentarán a un reto decorativo del cual la peor pareja será eliminada. Las dos que continúen se jugarán el triunfo en el gran duelo final: redecorar dos salones con terraza en la casa de la empresaria y manager Mariola Orellana y del cantautor Antonio Carmona. La pareja ganadora se hará con el trofeo y 50.000 euros para la ONG que elija.

Decorar habitaciones de un cigarral toledano y dos salones con terraza

Para arrancar esta gran final, ‘DecoMasters’ se traslada a la monumental e imperial ciudad de Toledo, donde se ocuparán de decorar tres habitaciones de un cigarral, una casa palacio del siglo XVI. Los cigarrales nacieron como casas señoriales destinadas al retiro campestre junto al Tajo, y deben su nombre al incesante canto de las cigarras que invaden la zona durante el verano. La majestuosidad del enclave impresionó al mismísimo Andy Warhol, que la visitó en los años 80, y sirvió a Pedro Almodóvar como escenario principal de ‘La piel que habito’. Solo dispondrán de un presupuesto de 2.500 euros por habitación. El jurado tendrá como cuarto juez al interiorista Pascua Ortega, una auténtica eminencia en España. Su gran proyecto de su vida fue el de engalanar Madrid con motivo del enlace de don Felipe y doña Letizia.

Los jueces y Patricia Montero, con Alicia García Cabrera, en otro momento de la final

Para obtener el privilegio de repartir espacios, tendrán que ganar el último mini reto de la temporada, que consistirá en vestir mesas. En el mundo del interiorismo cada vez se habla más del table styiling o estilismo de mesas, el arte de decorar y montar una mesa a través de mantelería, cubertería, centros de mesa o iluminación.

En la última prueba de ‘DecoMasters’, las dos parejas duelistas deberán transformar dos salones con terraza en la casa de un famoso. La clienta será la empresaria sevillana Mariola Orellana, manager de artistas, y el cantante Antonio Carmona. El proyecto debe estar pensado para recibir a familia y amigos. Además, Antonio Carmona vendrá como invitado sorpresa. Para escoger al ganador, el jurado contará con la ayuda de la directora de la revista Casa Decor, Alicia García Cabrera.