Los Gemeliers se convierten en los expulsados de 'DecoMasters': Mar Flores y Carlo Costanzia, primeros finalistas

La semifinal de DecoMasters estuvo marcada por la tensión, la emoción y decisiones difíciles que dejaron a los Gemeliers a las puertas de la final. A estas alturas del concurso, la competitividad se intensificó y aunque el compañerismo siguió presente, cada pareja tuvo que afinar su estrategia para encontrar su hueco en la final.

El programa arrancó con un mini reto que ganaron los Gemeliers y la calma duró poco. En la prueba de las casas de campo los concursantes debían transformar dos salones con un presupuesto de 3.500 euros y saltaron chispas. Hubo discusiones por los muebles y acusaciones cruzadas entre equipos por robarse entre ellos. Una situación que elevó notablemente el clima competitivo. En contraste, el entorno rural despertó la parte más emocional de Mar Flores recordando junto a su hijo Carlo la etapa donde vivían en la casa familiar de Villalba junto a su expareja Javier Merino y sus otros cuatro hijos.

01.29 min Los recuerdos de Mar Flores en la vivienda de Villalba

Mar y Carlo: primeros finalistas de la edición El equipo capitaneado por Belén y Raquel junto a Mar y Carlo fue el mejor valorado. Aunque, por otro lado, la penalización del programa anterior llevó igualmente a las primeras a la prueba de expulsión. Esto convirtió a Mar y Carlo en los primeros finalistas de la edición. Un momento que vivieron entre lágrimas al considerarlo un sueño cumplido y una experiencia que les ha permitido reforzar su vínculo. ''Para mí es muy emocionante este momento porque supone tener una medalla con mi hijo, porque la vida no nos ha tratado con muchas medallas'', confiesa Mar. 02.00 min Mar Flores y Carlo Constanzia se consolidan como los primeros finalistas de 'DecoMasters'