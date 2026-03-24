Los Gemeliers se convierten en los expulsados de 'DecoMasters': Mar Flores y Carlo Costanzia, primeros finalistas
- Mar y Carlo, Isa y Asraf y Belén y Raquel se consolidan como finalistas del talent de decoración de La 1
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La semifinal de DecoMasters estuvo marcada por la tensión, la emoción y decisiones difíciles que dejaron a los Gemeliers a las puertas de la final. A estas alturas del concurso, la competitividad se intensificó y aunque el compañerismo siguió presente, cada pareja tuvo que afinar su estrategia para encontrar su hueco en la final.
El programa arrancó con un mini reto que ganaron los Gemeliers y la calma duró poco. En la prueba de las casas de campo los concursantes debían transformar dos salones con un presupuesto de 3.500 euros y saltaron chispas. Hubo discusiones por los muebles y acusaciones cruzadas entre equipos por robarse entre ellos. Una situación que elevó notablemente el clima competitivo. En contraste, el entorno rural despertó la parte más emocional de Mar Flores recordando junto a su hijo Carlo la etapa donde vivían en la casa familiar de Villalba junto a su expareja Javier Merino y sus otros cuatro hijos.
Mar y Carlo: primeros finalistas de la edición
El equipo capitaneado por Belén y Raquel junto a Mar y Carlo fue el mejor valorado. Aunque, por otro lado, la penalización del programa anterior llevó igualmente a las primeras a la prueba de expulsión. Esto convirtió a Mar y Carlo en los primeros finalistas de la edición. Un momento que vivieron entre lágrimas al considerarlo un sueño cumplido y una experiencia que les ha permitido reforzar su vínculo. ''Para mí es muy emocionante este momento porque supone tener una medalla con mi hijo, porque la vida no nos ha tratado con muchas medallas'', confiesa Mar.
Dormitorios infantiles y confesiones sobre paternidad
La última prueba, centrada en dormitorios infantiles, estuvo muy igualada. Los Gemeliers reflexionaron sobre la paternidad, reconociendo dudas sobre si están preparados y reafirmando su intención de seguir unidos toda la vida.
Con el propietario encantado con los resultados, la decisión del jurado no fue sencilla. Antes de deliberar, quisieron avalar el trabajo de las tres parejas por haber llegado hasta la semifinal. De esta forma destacaron que la competición había sido dura pero que el nivel alcanzado había estado a la altura. Finalmente, señalaron la propuesta de los Gemeliers como la menos convincente por resultar fría en el uso del color y faltar equilibrio. Algo que provocó su expulsión a las puertas de la final.
Su despedida fue especialmente emotiva, marcada por el agradecimiento a los compañeros y a todo el equipo. ''Es verdad que nos hubiera gustado seguir, pero me gustaría dedicar unas palabras al programa. Si tuviera que definirlo con una palabra sería perfecto, y sobre todo a vosotros, por vuestras buenas palabras y por apoyarnos'', declaró Jesús dirigiéndose al jurado.
Por su parte, Isa Pantoja y Asraf lograron el dormitorio mejor valorado por el jurado, reforzando su posición como uno de los equipos más fuertes de la edición. Con ello, la final de 'DecoMasters' queda definida: Isa Pantoja y Asraf, Raquel y Belén, y Mar y Carlo lucharán por el triunfo. La semifinal se despidió entre tensión, nostalgia y lágrimas, dejando el concurso listo para un desenlace muy reñido en el próximo programa.