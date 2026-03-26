Morante de la Puebla y Victorino Martín recogen la Oreja y Hierro de Oro 2025 de RNE

El programa taurino ‘Clarín’ ha entregado este jueves 26 de marzo sus premios taurinos Oreja y Hierro de Oro 2025 al torero José Antonio Morante de la Puebla y a la ganadería de Victorino Martín. El evento, celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla, se ha emitido en directo en Radio 5 Todo Noticias y RTVE Play.

El diestro Morante de la Puebla se alza con su tercera Oreja de Oro, después de las conseguidas en 2021 y 2022, y el ganadero Victorino Martín suma ya su cuarto Hierro de Oro tras los obtenidos en 2016, 2017 y 2023. El director de ‘Clarín’, Javier Martín Gaitero, y la periodista de RTVE Ana Prada han presentado la ceremonia de entrega.

El acto ha contado con la presencia de Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España; Óscar Torres, director de Informativos de RNE y de Radio 5, y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Santamaría ha reiterado el compromiso de RNE con la información taurina“. ’Clarín’ es el programa mas longevo de RNE. Seguiremos apostando por la información taurina. Nuestro compromiso con el servicio público es ser el fiel reflejo de lo que demanda la sociedad española". "RNE estará a vuestro lado”, ha concluido.

Autoridades, premiados y presentadores del acto Fundacion Cajasol

58ª Oreja de oro y 14º Hierro de oro La LVIII Oreja de Oro de RNE ha recaído en el torero José Antonio Morante (La Puebla del Río, 1979) al obtener 23 puntos y aventajar al resto de finalistas: David de Miranda (seis puntos), Borja Jiménez (cuatro puntos), Pablo Aguado (tres puntos), Emilio de Justo (dos puntos) y Alejandro Talavante (un punto). Álvaro Rodríguez del Moral, corresponsal de 'Clarín' en Sevilla, ha sido el encargado de presentar al tres veces ganador de la Oreja de Oro, mientras que Roberto Santamaría le ha hecho entrega de un trofeo que ha sido el primero de la historia en obtenerse tras el voto de todos los corresponsales. El torero sevillano se ha mostrado “muy contento por recibir este trofeo tan emblemático”. “La primera Oreja de Oro me hizo mucha ilusión. Por mi concepto del toreo me veía incapaz de ganar este prestigioso trofeo”. “Con esta veo que ya es una realidad en la que puedo participar”, ha confesado. Por su parte, el ganadero Victorino Martín ha logrado su cuarto Hierro de Oro con 19 puntos por delante de Santiago Domecq (ocho puntos), Victoriano del Río (cinco puntos), La Quinta (cuatro puntos), Jandilla (dos puntos) y Fuente Ymbro (un punto). El ganadero madrileño ha recibido el premio a manos de Diego Garcés, director de RTVE en Andalucía, y ha señalado que recibir un premio como este en Sevilla en primavera “es un privilegio.” “Las ganaderías, como la vida, son ciclos, y nosotros llevamos mucho tiempo en primera línea. No es fácil mantenerse. Hay que seguir evolucionando, como ha hecho Morante. La temporada pasada fue muy completa, histórica, pero esto sigue y ahora hay que pensar ya en la próxima”, ha subrayado Martín. El experto taurino Juan Ramón Suárez ha leído el perfil del ganadero en el acto de entrega de los premios. Ana Prada y Javier Martín Gaitero Fundacion Cajasol