Cómo identificar una noticia falsa: señales y herramientas básicas

Las noticias falsas se difunden con facilidad en internet y, a menudo, lo hacen con una apariencia creíble. Titulares llamativos, imágenes impactantes o mensajes que apelan a la emoción pueden hacer que un contenido se comparta sin comprobar su veracidad. Por ello, aprender a identificar señales básicas y utilizar herramientas sencillas de verificación es clave para moverse con mayor seguridad en el entorno digital.

01.50 min CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet - Pilar Rubio analiza el impacto de las imágenes falsas y la IA en redes

Las señales alertan de una noticia falsa El 83% de los españoles afirma haberse encontrado con noticias falsas o información engañosa en internet, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea. Además, las redes sociales se han consolidado como uno de los principales canales de difusión de desinformación, especialmente entre los usuarios más jóvenes, tal y como señala el Digital News Report del Reuters Institute. Este contexto refuerza la necesidad de desarrollar habilidades digitales para identificar contenidos poco fiables antes de difundirlos: El titular : cuando utiliza un lenguaje excesivamente llamativo que busca generar urgencia o lleva directamente a la emoción, puede ser una señal de alerta. Expresiones como “no quieren que lo sepas” o “impactante última hora” suelen priorizar el clic frente a la información.

: cuando utiliza un lenguaje excesivamente llamativo que busca generar urgencia o lleva directamente a la emoción, puede ser una señal de alerta. Expresiones como “no quieren que lo sepas” o “impactante última hora” suelen priorizar el clic frente a la información. La fuente : los medios fiables suelen ofrecer información clara sobre quién publica el contenido, incluyen datos de contacto y mantienen una línea editorial reconocible. En cambio, las páginas que difunden noticias falsas pueden imitar nombres o diseños de medios conocidos para generar confianza.

: los medios fiables suelen ofrecer información clara sobre quién publica el contenido, incluyen datos de contacto y mantienen una línea editorial reconocible. En cambio, las páginas que difunden noticias falsas pueden imitar nombres o diseños de medios conocidos para generar confianza. La fecha : en internet es habitual que contenidos antiguos vuelvan a circular como si fueran actuales. Es vital fijarse en la fecha de publicación para evitar compartir mensajes fuera de contexto.

: en internet es habitual que contenidos antiguos vuelvan a circular como si fueran actuales. Es vital fijarse en la fecha de publicación para evitar compartir mensajes fuera de contexto. El cuerpo de la noticia: la ausencia de fuentes, datos concretos o testimonios verificables suelen ser un indicio de baja fiabilidad. Los contenidos rigurosos, por el contrario, citan estudios, expertos o declaraciones que pueden comprobarse.