Cómo identificar una noticia falsa: señales y herramientas básicas
- Pilar Rubio y Javi Hoyos abordan el impacto de las noticias falsas y su experiencia personal en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet
- Nuevo capítulo del programa el próximo jueves 26 de marzo en el canal En Play, de RTVE Play, a las 23 h
Las noticias falsas se difunden con facilidad en internet y, a menudo, lo hacen con una apariencia creíble. Titulares llamativos, imágenes impactantes o mensajes que apelan a la emoción pueden hacer que un contenido se comparta sin comprobar su veracidad. Por ello, aprender a identificar señales básicas y utilizar herramientas sencillas de verificación es clave para moverse con mayor seguridad en el entorno digital.
Las señales alertan de una noticia falsa
El 83% de los españoles afirma haberse encontrado con noticias falsas o información engañosa en internet, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea. Además, las redes sociales se han consolidado como uno de los principales canales de difusión de desinformación, especialmente entre los usuarios más jóvenes, tal y como señala el Digital News Report del Reuters Institute. Este contexto refuerza la necesidad de desarrollar habilidades digitales para identificar contenidos poco fiables antes de difundirlos:
- El titular: cuando utiliza un lenguaje excesivamente llamativo que busca generar urgencia o lleva directamente a la emoción, puede ser una señal de alerta. Expresiones como “no quieren que lo sepas” o “impactante última hora” suelen priorizar el clic frente a la información.
- La fuente: los medios fiables suelen ofrecer información clara sobre quién publica el contenido, incluyen datos de contacto y mantienen una línea editorial reconocible. En cambio, las páginas que difunden noticias falsas pueden imitar nombres o diseños de medios conocidos para generar confianza.
- La fecha: en internet es habitual que contenidos antiguos vuelvan a circular como si fueran actuales. Es vital fijarse en la fecha de publicación para evitar compartir mensajes fuera de contexto.
- El cuerpo de la noticia: la ausencia de fuentes, datos concretos o testimonios verificables suelen ser un indicio de baja fiabilidad. Los contenidos rigurosos, por el contrario, citan estudios, expertos o declaraciones que pueden comprobarse.
Herramientas básicas para verificar información en internet
Cuando nos surjan dudas, dedicar unos minutos a comprobar el contenido puede marcar la diferencia. Existen herramientas accesibles que permiten verificar información de forma rápida y sencilla.
- Búsqueda inversa de imágenes: esta herramienta ayuda a comprobar si una fotografía ha sido publicada previamente en otro contexto o si pertenece a un hecho distinto al que se describe.
- Rastreo de fragmentos: la ausencia de fuentes, datos concretos o testimonios verificables es un indicio de baja fiabilidad. Los contenidos rigurosos, por el contrario, citan fuentes, expertos o declaraciones contrastables.
- Fact checking: consultar plataformas especializadas en verificación, como la iniciativa Verifica RTVE, que analizan contenidos virales y desmienten bulos. Estos sitios web ayudan a confirmar si una noticia ya ha sido identificada como falsa por expertos.
- Leer más allá del titular: en ocasiones, el encabezado puede resultar engañoso o exagerado, mientras que el contenido introduce matices que cambian completamente el sentido de la información.
En un entorno donde la información circula de forma constante y a gran velocidad, desarrollar una mirada crítica y conocer estas herramientas básicas no solo ayuda a detectar noticias falsas, sino también a tomar decisiones mejor informadas y manejar la información de manera más consciente y responsable.
En CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, disponible cada jueves en el canal En Play de RTVE Play, se abordan este tipo de cuestiones con ejemplos prácticos que ayudan a entender cómo se construye y se difunde la información en la red.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.