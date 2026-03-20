Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 19 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 19 de marzo fue la siguiente:

48 - 16 - 6 - 17 - 3 - 49 Complementario: 43. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.101.392 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 128.962,88 Tercera (5) 98 657,97 Cuarta (4) 4.168

23,21 Quinta (3) 75.203 4,00 Reintegro 418.556 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 34 - 45 - 10 - 17 - 30 - 18. Complementario: 6. Reintegro: 6. Joker: 9618596 Con una recaudación de 10.482.779 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 4.000.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 4 51.116,68 3ª categoría (5) 127 2.951,62 4ª categoría (4) 7.905

68,97 5ª categoría (3) 163.684 8,00 Reintegro 1.026.671

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 9618596 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 961859-/ -618596 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 96185-- / --18596 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 9618--- / ---8596 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 961---- / ----596 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 96----- / -----96 5,00 7ª (primera o última cifra) 9------ / ------6 1,00