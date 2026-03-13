Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 12/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 12/03/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de marzo fue la siguiente:

33 - 30 - 14 - 41 - 15 - 11 Complementario: 43. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.866.756,50 euros, ha habido un boleto acertante de primera categoría, validado en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1 2.641.211,13
Segunda (5 + complementario) 0 0,00
Tercera (5) 70 3.829,13
Cuarta (4) 5.085
 26,36
Quinta (3) 99.144 4,00
Reintegro 571.392 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

16 - 12 - 22 - 36 - 29 - 5. Complementario: 26. Reintegro: 2. Joker: 0567729

Con una recaudación de 15.127.259 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 124.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 9 29.877,78
3ª categoría (5) 360 1.369,40
4ª categoría (4) 16.506
 43,44
5ª categoría (3) 290.700 8,00
Reintegro 1.447.338
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 0567729 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 056772-/ -567729 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 05677-- / --67729 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 0567--- / ---7729 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 056---- / ----729 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 05----- / -----29 5,00
7ª (primera o última cifra) 0------ / ------9 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 45281.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 16640.

Los reintegros correspondieron al 1, 3 y 6.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

