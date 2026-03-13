Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de marzo fue la siguiente:

33 - 30 - 14 - 41 - 15 - 11 Complementario: 43. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.866.756,50 euros, ha habido un boleto acertante de primera categoría, validado en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 2.641.211,13 Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 70 3.829,13 Cuarta (4) 5.085

26,36 Quinta (3) 99.144 4,00 Reintegro 571.392 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 16 - 12 - 22 - 36 - 29 - 5. Complementario: 26. Reintegro: 2. Joker: 0567729 Con una recaudación de 15.127.259 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 124.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 9 29.877,78 3ª categoría (5) 360 1.369,40 4ª categoría (4) 16.506

43,44 5ª categoría (3) 290.700 8,00 Reintegro 1.447.338

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 0567729 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 056772-/ -567729 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 05677-- / --67729 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 0567--- / ---7729 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 056---- / ----729 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 05----- / -----29 5,00 7ª (primera o última cifra) 0------ / ------9 1,00