La 2 estrena 'CAPTCHA', el concurso donde demostrar que no eres un robot tiene premio
- El primer gameshow en el que las personas concursantes tendrán que demostrar que son humanas
- El programa estará presentado por Rodrigo Váquez y contará con la colaboración de rostros conocidos, como Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez
- El nuevo formato de RTVE contará con una apuesta transmedia liderada por un video podcast presentado por Javi Hoyos
- ‘CAPTCHA: No soy un robot’ se estrenará el 4 de marzo a las 22:20 horas en La 2
RTVE estrena ‘CAPTCHA: No soy un robot’, un nuevo concurso que nace como una ambiciosa propuesta transmedia, que combinará televisión, entorno digital y video podcast. El formato, que llegará a La 2 el próximo 4 de marzo a las 22:20 horas, amplía su universo más allá del plató con una serie de video podcasts presentados por Javi Hoyos en RTVE Play, donde se profundizará en el desarrollo de las competencias digitales.
Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el programa traslada ese concepto al entretenimiento televisivo en un gran plató de estética tecnológica. Estará presentado por Rodrigo Vázquez y combinará divulgación, humor y cultura general en una mecánica ágil y visual.
Un concurso donde demostrar que eres una persona tiene premio
En ‘CAPTCHA: No soy un robot’, cuatro concursantes se enfrentan a pruebas que ponen a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas. El giro diferencial llega con las eliminaciones: cada vez que alguien queda fuera, debe pulsar el botón de “Verificar” situado en el centro del plató y, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia verá cómo se transforma en robot.
El formato televisivo contará con 10 programas de 50 minutos de duración que combina acumulación de dinero y eliminaciones en una mecánica ágil, visual y con un alto componente tecnológico.
En la primera fase, cuatro concursantes compiten en diferentes pruebas de acumulación de dinero: “MI PROPIO CAPTCHA” es un juego individual inspirado en la vida, aficiones o profesión de cada participante; “CAPTCHA MUSICAL” es un reto grupal construido en torno a una canción vinculada la persona invitada; “CAPTCHA A LA CARTA” permite a cada concursante elegir categoría antes de enfrentarse a su panel; y “EL MEGA-CAPTCHA” es una gran prueba colectiva con 16 casillas y ocho respuestas correctas que pone a prueba la estrategia y la coordinación del grupo.
En estas pruebas, cada acierto suma 500 euros y pueden acumular hasta 10.000 euros por programa.
En la segunda fase, las personas concursantes se enfrentarán a distintas pruebas eliminatorias: “LA CLAVE” pone a prueba su rapidez y capacidad para asociar conceptos; “SI YO TE CONTARA…” plantea preguntas de cultura general apoyadas en vídeos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos o ficticios introducen cada reto; “LA PALABRA ENREDADA” desafía su agilidad mental con palabras distorsionadas al estilo de los captchas clásicos; y, finalmente, el “CAPTCHA FINAL” decide el ganador en una prueba a todo o nada en la que las personas finalistas se juegan todo su bote acumulado sin saber cuántas respuestas correctas contiene el panel.
Varios rostros conocidos también participarán en el programa
Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a las personas participantes desde el inicio. Su identidad se revelará mediante un captcha compuesto por imágenes relacionadas con su trayectoria.
Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital.
A lo largo del programa, aconsejarán a participantes, protagonizarán una de las pruebas y aportarán humor, cercanía y complicidad con el presentador, además de acompañar a finalistas en el momento decisivo del captcha final.
Una apuesta transmedia presentada por el periodista Javi de Hoyos
La propuesta se completa con una serie de video podcasts presentados por Javi de Hoyos, en los que se entrevistará a invitados del concurso y a perfiles especializados para analizar, desde una perspectiva divulgativa, cuestiones como la gestión de redes sociales, la identidad digital o los cambios que la inteligencia artificial está generando en el presente y el futuro.
Esta extensión digital refuerza el carácter pedagógico y contemporáneo del formato, que no solo plantea un reto lúdico en plató, sino también una reflexión sobre cómo interactuamos con la tecnología.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con seguridad en Internet.
‘CAPTCHA’ se sumará así a otros programas de RTVE como ‘Comando actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La Fiesta Digital’, ‘Vértigo Bit’, ‘Tu guía digital’, ‘La vuelta a la España digital’ y ‘Ciberdelitos’ con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.