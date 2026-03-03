La 2 estrena 'CAPTCHA', el concurso donde demostrar que no eres un robot tiene premio

RTVE estrena ‘CAPTCHA: No soy un robot’, un nuevo concurso que nace como una ambiciosa propuesta transmedia, que combinará televisión, entorno digital y video podcast. El formato, que llegará a La 2 el próximo 4 de marzo a las 22:20 horas, amplía su universo más allá del plató con una serie de video podcasts presentados por Javi Hoyos en RTVE Play, donde se profundizará en el desarrollo de las competencias digitales.

Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el programa traslada ese concepto al entretenimiento televisivo en un gran plató de estética tecnológica. Estará presentado por Rodrigo Vázquez y combinará divulgación, humor y cultura general en una mecánica ágil y visual.

Un concurso donde demostrar que eres una persona tiene premio En ‘CAPTCHA: No soy un robot’, cuatro concursantes se enfrentan a pruebas que ponen a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas. El giro diferencial llega con las eliminaciones: cada vez que alguien queda fuera, debe pulsar el botón de “Verificar” situado en el centro del plató y, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia verá cómo se transforma en robot. El formato televisivo contará con 10 programas de 50 minutos de duración que combina acumulación de dinero y eliminaciones en una mecánica ágil, visual y con un alto componente tecnológico. En la primera fase, cuatro concursantes compiten en diferentes pruebas de acumulación de dinero: “MI PROPIO CAPTCHA” es un juego individual inspirado en la vida, aficiones o profesión de cada participante; “CAPTCHA MUSICAL” es un reto grupal construido en torno a una canción vinculada la persona invitada; “CAPTCHA A LA CARTA” permite a cada concursante elegir categoría antes de enfrentarse a su panel; y “EL MEGA-CAPTCHA” es una gran prueba colectiva con 16 casillas y ocho respuestas correctas que pone a prueba la estrategia y la coordinación del grupo. 'CAPTCHA' En estas pruebas, cada acierto suma 500 euros y pueden acumular hasta 10.000 euros por programa. En la segunda fase, las personas concursantes se enfrentarán a distintas pruebas eliminatorias: “LA CLAVE” pone a prueba su rapidez y capacidad para asociar conceptos; “SI YO TE CONTARA…” plantea preguntas de cultura general apoyadas en vídeos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos o ficticios introducen cada reto; “LA PALABRA ENREDADA” desafía su agilidad mental con palabras distorsionadas al estilo de los captchas clásicos; y, finalmente, el “CAPTCHA FINAL” decide el ganador en una prueba a todo o nada en la que las personas finalistas se juegan todo su bote acumulado sin saber cuántas respuestas correctas contiene el panel.

Varios rostros conocidos también participarán en el programa Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a las personas participantes desde el inicio. Su identidad se revelará mediante un captcha compuesto por imágenes relacionadas con su trayectoria. Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital. A lo largo del programa, aconsejarán a participantes, protagonizarán una de las pruebas y aportarán humor, cercanía y complicidad con el presentador, además de acompañar a finalistas en el momento decisivo del captcha final.