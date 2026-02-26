Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 25/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 25/02/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de febrero fue la siguiente:

6 - 25 - 8 - 5 - 30 - 24. Complementario: 32. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 3.289.171 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.900.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 5 38.159,32
Tercera (5) 178 535,95
Cuarta (4) 7.729
 18,51
Quinta (3) 131.536 4,00
Reintegro 656.391 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

