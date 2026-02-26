Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de febrero fue la siguiente:
6 - 25 - 8 - 5 - 30 - 24. Complementario: 32. Reintegro: 7.
Con una recaudación de 3.289.171 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|5
|38.159,32
|Tercera (5)
|178
|535,95
|Cuarta (4)
| 7.729
|18,51
|Quinta (3)
|131.536
|4,00
|Reintegro
|656.391
|0,50
