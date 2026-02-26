Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de febrero fue la siguiente:

6 - 25 - 8 - 5 - 30 - 24. Complementario: 32. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 3.289.171 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 5 38.159,32 Tercera (5) 178 535,95 Cuarta (4) 7.729

18,51 Quinta (3) 131.536 4,00 Reintegro 656.391 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.