Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de febrero fue la siguiente:

14 - 15 - 44 - 1 - 37 - 41. Complementario: 18. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.885.913,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 61.347,27 Tercera (4) 92 1.000,23 Cuarta (4) 5.052 27,32

Quinta (3) 94.613 4,00 Reintegro 577.806

0,50