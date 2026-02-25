Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de febrero fue la siguiente:
14 - 15 - 44 - 1 - 37 - 41. Complementario: 18. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.885.913,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|61.347,27
|Tercera (4)
|92
|1.000,23
|Cuarta (4)
|5.052
| 27,32
|Quinta (3)
|94.613
|4,00
|Reintegro
| 577.806
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
10 - 43 - 47 - 40 - 27 Estrellas: 10 - 6
Con una recaudación de 61.290.915,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 159 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Lliçà D'Amunt (Barcelona).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|4
|199.961,61
|TERCERA (5+0)
|6
| 31.156,22
|CUARTA (4+2)
|40
|1.455,66
|QUINTA (4+1)
|772
|138,94
|SEXTA (3+2)
|1.764
|64,28
|SEPTIMA (4+0)
| 1.740
|45,79
|OCTAVA (2+2)
|25.330
|15,73
|NOVENA (3+1)
|33.171
|13,40
|DECIMA (3+0)
|77.066
|10,74
|UNDECIMA (1+2)
|136.052
|7,37
|DUODECIMA (2+1)
|505.784
|6,24
|DECIMOTERCERA (2+0)
|1.178.407
|4,31
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.