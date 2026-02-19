Sorteo de la BonoLoto del miércoles 18 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 18 de febrero fue la siguiente:
16 - 45 - 5 - 2 - 1 - 9. Complementario: 34. Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.317.418,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|44.883,36
|Tercera (5)
|118
|570,55
|Cuarta (4)
| 5.562
|18,16
|Quinta (3)
|92.397
|4,00
|Reintegro
|465.899
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.