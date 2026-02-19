Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto del miércoles 18 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 18/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 18/02/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 18 de febrero fue la siguiente:

16 - 45 - 5 - 2 - 1 - 9. Complementario: 34. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.317.418,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 3 44.883,36
Tercera (5) 118 570,55
Cuarta (4) 5.562
 18,16
Quinta (3) 92.397 4,00
Reintegro 465.899 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: