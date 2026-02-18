Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de febrero

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 17/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de febrero fue la siguiente:

17 - 18 - 11 - 22 - 15 - 23. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.752.616,50 euros, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 3 821.690,58
Segunda (5 + complementario) 2 79.570,55
Tercera (4) 133 598,27
Cuarta (4) 6.436 18,55
Quinta (3) 110.743 4,00
Reintegro 555.542
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

6 - 41 - 1 - 10 - 4 Estrellas: 12 - 5

Con una recaudación de 41.822.440 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 130 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 5 109.156,57
TERCERA (5+0) 4 31.889,61
CUARTA (4+2) 30 1.324,38
QUINTA (4+1) 664 110,22
SEXTA (3+2) 1.087 71,18
SEPTIMA (4+0) 1.653
 32,89
OCTAVA (2+2) 15.352 17,71
NOVENA (3+1) 26.733 11,34
DECIMA (3+0) 67.841 8,32
UNDECIMA (1+2) 81.765 8,36
DUODECIMA (2+1) 372.429 5,78
DECIMOTERCERA (2+0) 905.276 3,83

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

