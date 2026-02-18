Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de febrero fue la siguiente:
17 - 18 - 11 - 22 - 15 - 23. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.752.616,50 euros, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|3
|821.690,58
|Segunda (5 + complementario)
|2
|79.570,55
|Tercera (4)
|133
|598,27
|Cuarta (4)
|6.436
| 18,55
|Quinta (3)
|110.743
|4,00
|Reintegro
| 555.542
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
6 - 41 - 1 - 10 - 4 Estrellas: 12 - 5
Con una recaudación de 41.822.440 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 130 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Jerez de la Frontera (Cádiz).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|5
|109.156,57
|TERCERA (5+0)
|4
| 31.889,61
|CUARTA (4+2)
|30
|1.324,38
|QUINTA (4+1)
|664
|110,22
|SEXTA (3+2)
|1.087
|71,18
|SEPTIMA (4+0)
| 1.653
|32,89
|OCTAVA (2+2)
|15.352
|17,71
|NOVENA (3+1)
|26.733
|11,34
|DECIMA (3+0)
|67.841
|8,32
|UNDECIMA (1+2)
|81.765
|8,36
|DUODECIMA (2+1)
|372.429
|5,78
|DECIMOTERCERA (2+0)
|905.276
|3,83
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.