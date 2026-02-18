Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de febrero fue la siguiente:

17 - 18 - 11 - 22 - 15 - 23. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.752.616,50 euros, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 3 821.690,58 Segunda (5 + complementario) 2 79.570,55 Tercera (4) 133 598,27 Cuarta (4) 6.436 18,55

Quinta (3) 110.743 4,00 Reintegro 555.542

0,50