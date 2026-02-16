Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 15 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de febrero fue la siguiente:
31 - 14 - 1 - 30 - 28 - 29 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 3.
Con una recaudación de 86.892 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.390.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.303,38
|4ª (5 números)
|11
|315,97
|5ª (4 números + caballo ganador)
|65
|26,74
|6ª (4 números)
|475
|7,32
|7ª (3 números + caballo ganador)
|708
|4,91
|Reintegro
|8.517
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 5 Tercera carrera: 2 Cuarta carrera: 3 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 1.
Con una recaudación de 20.799 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 35.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|44
|33,09
|4ª (4 caballos ganadores)
|87
|16,73
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.