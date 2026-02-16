Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 15 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de febrero fue la siguiente:

31 - 14 - 1 - 30 - 28 - 29 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 3.

Con una recaudación de 86.892 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.390.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.303,38 4ª (5 números) 11 315,97 5ª (4 números + caballo ganador) 65 26,74 6ª (4 números) 475 7,32 7ª (3 números + caballo ganador) 708 4,91 Reintegro 8.517 1,00