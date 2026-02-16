Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 15 de febrero fue la siguiente:

51 - 46 - 21 - 19 - 27. Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.560.842,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 11 16.266,29 4ª (4+0) 128 250,90 5ª (3+1) 769 47,73 6ª (3+0) 7.230 16,50 7ª (2+1) 12.505 7,34 8ª (2+0) 120.067 3,00 Reintegro (0+1) 224.235 1,50

