Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de febrero fue la siguiente:
2 - 36 - 32 - 39 - 44 - 25. Complementario: 38. Reintegro: 9.
Con una recaudación de 3.058.227,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Los Naranjeros (Tenerife).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|2.681.354,10
|Segunda (5 + complementario)
|5
|39.319,78
|Tercera (5)
|86
|1.143,02
|Cuarta (4)
| 5.257
|28,05
|Quinta (3)
|98.302
|4,00
|Reintegro
|612.248
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.