Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 11/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 11/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de febrero fue la siguiente:

2 - 36 - 32 - 39 - 44 - 25. Complementario: 38. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 3.058.227,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Los Naranjeros (Tenerife).

2.681.354,10
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
Segunda (5 + complementario) 5 39.319,78
Tercera (5) 86 1.143,02
Cuarta (4) 5.257
 28,05
Quinta (3) 98.302 4,00
Reintegro 612.248 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

