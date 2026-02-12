Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de febrero fue la siguiente:

2 - 36 - 32 - 39 - 44 - 25. Complementario: 38. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 3.058.227,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Los Naranjeros (Tenerife).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 2.681.354,10 Segunda (5 + complementario) 5 39.319,78 Tercera (5) 86 1.143,02 Cuarta (4) 5.257

28,05 Quinta (3) 98.302 4,00 Reintegro 612.248 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

