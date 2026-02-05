Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

'Fes-me viral' visita Copons, un micropoble amb menys de 400 habitants

  • Els concursants hauran de captar l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo
  • Diumenge, 15 de març, a les 18:00h a La 2Cat
Un grup de persones posa davant d'una construcció de pedra amb arcs, amb una porta de fusta al fons. Hi ha diverses persones de diferents edats, vestides amb roba casual.
La Nerea acompanya a la Júlia i l'avi Julio i en Pau i la seva iaia Pilar a descobrir Copons
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.

Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea visita Copons, on no hi ha presses, però sí futur. Les concursants descobreixen com aquest micropoble reneix amb espais nous i joves amb ganes de quedar-s'hi. Sabran captar-ne l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo?

Hi ha pobles que lluiten per no desaparèixer, i n'hi ha que, com Copons, ho fan amb esperança, comunitat i molta creativitat. Amb menys de 400 habitants, aquest micropoble de l'Anoia no només vol conservar la seva essència, sinó guanyar nous veïns i veïnes que hi vulguin viure i continuar amb els negocis de tota la vida que s'han perdut al poble.

En aquest capítol, la Nerea acompanya la Júlia i l'avi Julio i en Pau i la seva iaia Pilar a descobrir els secrets d'un poble que ha sabut reinventar-se: des de l'escola rural que educa amb mirada lliure, fins al forn de pa que ha tornat a obrir gràcies a una jove parella que s'ha instal·lat al poble. Passejaran pels horts emmurallats, coneixeran personatges entranyables i visitaran la perruqueria que busca nou propietari. El repte és ben clar: captar l'ànima de Copons en un reel que inspiri a tornar-hi o, fins i tot, a quedar-s'hi.

En Pau i la seva iaia Pilar i la Júlia i l'avi Julio caminant per Copons

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: