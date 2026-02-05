'Fes-me viral' visita Copons, un micropoble amb menys de 400 habitants
- Els concursants hauran de captar l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo
- Diumenge, 15 de març, a les 18:00h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea visita Copons, on no hi ha presses, però sí futur. Les concursants descobreixen com aquest micropoble reneix amb espais nous i joves amb ganes de quedar-s'hi. Sabran captar-ne l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo?
Hi ha pobles que lluiten per no desaparèixer, i n'hi ha que, com Copons, ho fan amb esperança, comunitat i molta creativitat. Amb menys de 400 habitants, aquest micropoble de l'Anoia no només vol conservar la seva essència, sinó guanyar nous veïns i veïnes que hi vulguin viure i continuar amb els negocis de tota la vida que s'han perdut al poble.
En aquest capítol, la Nerea acompanya la Júlia i l'avi Julio i en Pau i la seva iaia Pilar a descobrir els secrets d'un poble que ha sabut reinventar-se: des de l'escola rural que educa amb mirada lliure, fins al forn de pa que ha tornat a obrir gràcies a una jove parella que s'ha instal·lat al poble. Passejaran pels horts emmurallats, coneixeran personatges entranyables i visitaran la perruqueria que busca nou propietari. El repte és ben clar: captar l'ànima de Copons en un reel que inspiri a tornar-hi o, fins i tot, a quedar-s'hi.