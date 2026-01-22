RTVE ofereix el primer partit d'Espanya a l'Eurocopa de Futbol Sala 2026, en català
- La retransmissió comptarà amb els comentaris de Joan Carles García i Xavi Passarius
- Divendres, 23 de gener, a les 20:30h a La 2 Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Aquest divendres, 23 de gener, RTVE ofereix en directe i en català el partit d'Espanya contra Eslovènia del campionat de l'Eurocopa 2026. En simulcast amb La 2 nacional, es podrà seguir el partit a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
El camí d'Espanya cap al títol en el Campionat Europeu de Futbol Sala de la UEFA 2026 arrenca amb un dol molt interessant davant Eslovènia. El debut de la selecció al partit de la fase de grups arrencarà a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, en simulcast amb la La 2 nacional, en català, amb els comentaris del periodista de RTVE Joan Carles García i amb els comentaris tècnics de l'entrenador del Futsal Mataró, Xavi Passarius.