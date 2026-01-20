Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 19 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 19 de enero fue la siguiente:

22 - 42 - 7 - 49 - 35 - 30. Complementario: 12 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.089.832 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 6 31.670,68 Tercera (5) 104

913,58

Cuarta (4) 6.313 22,58 Quinta (3) 110.076 4,00 Reintegro 619.838 0,50