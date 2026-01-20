Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 19 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 19 de enero fue la siguiente:
22 - 42 - 7 - 49 - 35 - 30. Complementario: 12 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 3.089.832 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|6
|31.670,68
|Tercera (5)
| 104
| 913,58
|Cuarta (4)
|6.313
|22,58
|Quinta (3)
|110.076
|4,00
|Reintegro
|619.838
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
15 - 39 - 27 - 16 - 37 - 23. Complementario: 13. Reintegro: 2. Joker: 0684105
Con una recaudación de 8.104.550 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 84.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 37.376,03
|3ª categoría (5)
|140
|1.957,79
|4ª categoría (4)
|7.462
|53,43
|5ª categoría (30)
|144.414
|8,00
|Reintegro
|773.507
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|0684105
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|068410-/ -684105
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|06841-- / --84105
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|0684--- / ---4105
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|068---- / ----105
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|06----- / -----05
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|0------ / ------5
|1,00
