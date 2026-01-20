Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 19 de enero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 19/01/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 19/01/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 19 de enero fue la siguiente:

22 - 42 - 7 - 49 - 35 - 30. Complementario: 12 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.089.832 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 6 31.670,68
Tercera (5) 104
 913,58
Cuarta (4) 6.313 22,58
Quinta (3) 110.076 4,00
Reintegro 619.838 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

15 - 39 - 27 - 16 - 37 - 23. Complementario: 13. Reintegro: 2. Joker: 0684105

Con una recaudación de 8.104.550 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 84.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 4 37.376,03
3ª categoría (5) 140 1.957,79
4ª categoría (4) 7.462 53,43
5ª categoría (30) 144.414 8,00
Reintegro 773.507 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 0684105 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 068410-/ -684105 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 06841-- / --84105 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 0684--- / ---4105 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 068---- / ----105 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 06----- / -----05 5,00
7ª (primera o última cifra) 0------ / ------5 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

