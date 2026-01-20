'El pla B' de Ràdio 4 en directe des d'Estrasburg
'Pla B' és el programa conduït i dirigit per Toni Marín que s'emet de 19h a 22h a Ràdio 4, aposta per l'anàlisi de l'actualitat a partir d'un ventall de col·laboradors que representen totes les línies ideològiques presents a la nostra societat.
Dimarts i dimecres, 'El pla B' de Ràdio 4, presentat i dirigit per Toni Marín, emetrà un especial des del Parlament Europeu, a Estrasburg. El programa comptarà amb entrevistes i tertúlies d'actualitat amb diversos eurodiputats espanyols.
Dimarts 20 de gener Toni Marín entrevistarà Leire Pajín, diputada pel Partit Socialista al Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu. També inclourà una tertúlia d'actualitat amb corresponsals i analitzarà la crisi de l'habitatge a Europa amb Irene Tinagli, presidenta de la comissió especial sobre l'habitatge, i Borja Giménez, eurodiputat del Partit Popular Europeu i ponent de l'informe sobre habitatge.
Dimecres 21 de gener Toni Marín entrevistarà Irene Montero, diputada per Podemos al Parlament Europeu. La tertúlia d'actualitat anirà a càrrec dels eurodiputats Adrián Vázquez del PP, Sandra Gómez del PSOE, Jaume Asens de Comuns i Diana Riba d'ERC. El programa, a més, se centrarà en els problemes de defensa a Europa i Marín parlarà amb un diputat estranger que parla espanyol, Marco Tarquino del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu.