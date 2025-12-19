Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 18 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 18 de diciembre fue la siguiente:

7 - 40 - 34 - 5 - 11 - 37. Complementario: 17. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.604.121 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.200.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 79.593,45 Tercera (5) 72 1.105,46 Cuarta (4) 4.903

24,35 Quinta (3) 93.980 4,00 Reintegro 520.372 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 12 - 27 - 43 - 21 - 23 - 8. Complementario: 47. Reintegro: 2. Joker: 1807401 Con una recaudación de 11.871.479 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 62.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.277.771,89 2º categoría (5+Complemetario) 11 18.836,93 3ª categoría (5) 258 1.472,40 4ª categoría (4) 13.839

39,93 5ª categoría (3) 236.091 8,00 Reintegro 1.136.600

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 1807401 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 180740-/ -807401 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 18074-- / --07401 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 1807--- / ---7401 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 180---- / ----401 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 18----- / -----01 5,00 7ª (primera o última cifra) 1------ / ------1 1,00