Sorteo de la BonoLoto del miércoles 17 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 17 de diciembre fue la siguiente:

17 - 11 - 13 - 33 - 36 - 10. Complementario: 1. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.731.034 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 5 32.209,49 Tercera (5) 104 774,27 Cuarta (4) 6.157

19,62 Quinta (3) 105.932 4,00 Reintegro 548.053 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.