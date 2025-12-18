Sorteo de la BonoLoto del miércoles 17 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 17 de diciembre fue la siguiente:
17 - 11 - 13 - 33 - 36 - 10. Complementario: 1. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.731.034 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|5
|32.209,49
|Tercera (5)
|104
|774,27
|Cuarta (4)
| 6.157
|19,62
|Quinta (3)
|105.932
|4,00
|Reintegro
|548.053
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.