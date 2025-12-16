Quiniela y Quinigol del domingo 14 de diciembre

Los resultados de la Quiniela del domingo 14 de diciembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - X. Pleno al quince: 00.

Con una recaudación de 4.713.816 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.199,50 euros: ha habido 122 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 555,41 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 1 754.210,56 13 aciertos 26 13.597,55 12 aciertos 443 798,05 11 aciertos 5.165 68,45 10 aciertos 38.352 11,06