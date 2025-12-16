Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 14 de diciembre

Los resultados de la Quiniela del domingo 14 de diciembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - X. Pleno al quince: 00.

Con una recaudación de 4.713.816 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.199,50 euros: ha habido 122 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 555,41 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 1 754.210,56
13 aciertos 26 13.597,55
12 aciertos 443 798,05
11 aciertos 5.165 68,45
10 aciertos 38.352 11,06

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 AT. MADRID 2 VALENCIA 1 21

2 BARCELONA 2 OSASUNA 0 20

3 SEVILLA 4 OVIEDO 0 M0

4 CELTA 2 ATHLETIC CLUB 0 20

5 LEVANTE VILLARREAL APLAZADO (no se incluye)

6 ALAVÉS 1 REAL MADRID 2 12

La recaudación fue de 202.100 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 325.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos -- --
5 aciertos 0 BOTE
4 aciertos 62 293,37
3 aciertos 1.401 12,98
2 aciertos 14.914 3,12

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

