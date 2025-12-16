Quiniela y Quinigol del domingo 14 de diciembre
Los resultados de la Quiniela del domingo 14 de diciembre han sido los siguientes:
1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - X. Pleno al quince: 00.
Con una recaudación de 4.713.816 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.199,50 euros: ha habido 122 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 555,41 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|1
|754.210,56
|13 aciertos
|26
|13.597,55
|12 aciertos
|443
|798,05
|11 aciertos
|5.165
|68,45
|10 aciertos
|38.352
|11,06
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 AT. MADRID 2 VALENCIA 1 21
2 BARCELONA 2 OSASUNA 0 20
3 SEVILLA 4 OVIEDO 0 M0
4 CELTA 2 ATHLETIC CLUB 0 20
5 LEVANTE VILLARREAL APLAZADO (no se incluye)
6 ALAVÉS 1 REAL MADRID 2 12
La recaudación fue de 202.100 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 325.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|--
|--
|5 aciertos
|0
|BOTE
|4 aciertos
|62
|293,37
|3 aciertos
|1.401
|12,98
|2 aciertos
|14.914
|3,12
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.